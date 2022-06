Še dva dni je do konca dobrodelne akcije, ki je ponovno združila Slovenijo. Deželak Junak bo prekolesaril našo deželo in s tem pomagal popeljati številne otroke na morje. V sredo je bil za njegovo pomoč med drugim zadolžen tudi naš novinar Aleksander Pozvek, med kosilom pa je z njim poklepetala naša novinarka Ota Širca Roš. Veliko energije in pomoči za lažje premagovanje kilometrov je Deželak prejel tudi od številnih otrok ob cestah in ob takšnih prizorih kilometri hitreje tečejo.

