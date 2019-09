Skupina Bepop se vrača: tokrat brez Simona

Alenka, Tinkara in Ana so povedale, da jih POP TV spominja na Popstars, saj so, kot se je izrazila Ana, 'plod resničnostnega šova'. Dekleta so se po dolgem času spet pojavila skupaj, zato smo jih vprašali, ali se morda obeta kakšno obujanje priljubljene skupine Bepop ter kje je četrti član Simon ?

"Ja, res je. Vračamo se v tej zasedbi - tri dekleta. Bepopovke smo nazaj," je povedala Tinkara, Alenka pa je dodala, da bodo obudile spomine in znova zapele s svojimi oboževalci. "Pravzaprav so bili oni neke vrste povod za to. Ker smo pred dvema letoma imeli en koncert, kjer se je razvnelo in začelo šušljati, ali smo res nazaj, ampak nismo bile ... Od takrat pa so se začele stvari nekako razvijati," je povedala Ana in dodala, da so se zanje začeli zanimali tudi organizatorji dogodkov: "Takrat še ni bil pravi čas in recimo, da smo Simonu dale malo časa, da pove, kaj on misli o vrnitvi."