Skupina Bomb Shell kljub težavam sporoča: Prepusti se

Zaradi vremenske prognoze so morali zadnji trenutek spremeniti scenarij, prestaviti lokacijo in termin snemanja videospota. To je pomenilo, da je moral Brane Štubljar ml. – bobnar in vodja banda – izpustiti snemanje tekom drugega snemalnega dne. Pa vendar, kot pravi sporočilo njihove skladbe, so se tudi Bomb Shell sčasoma prepustili toku in niso pustili, da bi jih slabe novice spravile iz tira.

Prepustiti se je potrebno toku življenja in misliti na pozitivne stvari – to je glavno sporočilo skupine Bomb Shell , ki ga med ljudi pošiljajo s skladbo Prepusti se. Zdaj je pesem dobila tudi videospot, vendar pa se člani skupine na snemanju niso mogli popolnoma prepustiti ustvarjanju, saj jim je nasproti prišlo kar nekaj ovir.

Skupina Bomb Shell, ki navdušuje s svojo avtorsko glasbo in številnimi koncerti po Sloveniji, je odločna, da je potrebno vsak dan začeti s pozitivnim zanosom. To sporočajo tudi z novo skladbo Prepusti se, ki krasi prvo mesto na njihovem albumu z naslovom …OB PETIH…

Za Braneta pa so v svojem značilnem humornem slogu hitro poiskali zamenjavo. Kitarist Anže Turk je šaljivo povzel: "Nov šef je bil sicer malce manj zgovoren in nam ni toliko pridigal kot ponavadi. A kaj, ko smo tako navajeni na dobrega starega šefa Braneta."

Avtorica besedila in najbolj prepoznavna članica skupine, pevka Petra Zore pravi: "Dandanes smo obkroženi s številnimi hitrimi informacijami, tok življenja je vse prej kot počasen in včasih se nam zgodi, da enostavno pozabimo živeti življenje. To je bil moj navdih, da sem napisala skladbo Prepusti se, s katero sem želela vsem našim poslušalcem in oboževalcem sporočiti, da je potrebno za trenutek pozabiti na številne vsakodnevne težave, ki nas pestijo in življenje zajemati z veliko žlico."

Po koncu poletja pa se Petra, Anže, Aljaž in Brane že mudijo v studiu, kjer počasi zaključujejo svoje nove glasbene stvaritve, ki bodo krasile drugi album, za katerega pravijo, da bo še bolj poseben. O novi glasbeni zgodbi so nam zaupali le, da ostajajo s svojo glasbo še naprej zvesti slovenskemu jeziku in pozitivnemu zanosu.