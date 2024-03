Skupina Fehtarji, Saša Lešnjek in Luka Sešek s harmoniko obiskali Luko Dončića

"Čas je bil, da gremo Fehtarji tudi v živo navijat za Luko, ki po svetu dviga prepoznavnost naše male države. Luka je preprosto legenda in verjamemo, da smo vsi Slovenci zelo ponosni nanj," povedo Fehtarji , ki so v Ameriki prijetno združili s koristnim. "Žal nam naši urniki ne dopuščajo, da bi Ameriko užili dlje časa, zato že letimo nazaj v Slovenijo, kljub temu pa smo doživeli ogromno lepega, hkrati pa smo pripravljali material za vse projekte, ki so pred nami," so še dodali fantje, ki že kmalu načrtujejo izid novega singla in albuma.

"Predvsem smo spoznavali lepote Amerike, ogledali smo si znamenitosti v centru Dallasa, preizkusili njihovo hrano, znamenite zajtrke, obiskali znamenite lokale, pa tudi Forth Worth, kjer smo se preizkusili v jahanju bika, konjev in se vozili s kočijo. Spoznali smo njihovo kulturo, kavbojski način življenja in kulinariko," so svojo izkušnjo v Dallasu opisali Fehtarji.

V Ameriko in na tekmo so Fehtarji prišli v irharcah, s harmoniko, baritonom in kitaro. "Na tekmi nas je najbrž slišala cela dvorana, saj smo težko skrili navdušenje in ponos," priznajo Fehtarji. Največje veselje pa je sledilo po tekmi, ko so se lahko z našim košarkarskim zvezdnikom tudi spoznali. "Luka nam je vsem podaril svoje podpisane drese, z veseljem nas je tudi sprejel in samo potrdimo lahko, da je res fant na mestu. Ta dan si bo brez dvoma zapomnil vsak izmed nas. Luka, kapo dol," pa so povedali o srečanju z Dončićem.

Fehtarji pa so imeli v Dallasu priložnost spoznati in se podružiti tudi s prvim slovenskim košarkarjem, ki je zaigral v ligi NBA, Markom Miličem in s kondicijskim trenerjem Luke Dončiča Anžetom Mačkom.

V Dallasu tudi pevca Saša Lešnjek in Luka Sešek