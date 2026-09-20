Skupina Flirrt že začenja s proslavljanjem prihajajoče 30. obletnice

Koncert so Flirrt naslovili Na štiri oči in tako so na odru Gallusove dvorane pričarali na trenutke zelo intimno vzdušje. Stalno zasedbo na odru so ob vokalistu in gonilni sili skupine Roku Lunačku sestavljali kitarista Štefan Kokalj in Rok Šenk , Klemen Bartol na basu, Domen Malis na bobnih in Boris Šemen na klaviaturah ter spremljevalni vokalistki Vita Lunaček in Lucija Marčič . Posamezne pesmi so obogatili gostje instrumentalisti na saksofonu, violini in čelu.

Med drugim je občinstvo slišalo pesmi Blizu, Za naju, Ko leživa, Nekoč sva se pa rada imela, Njena balada ali Rad bi ti povedal, ki je na noge dvignila del parterja, medtem ko so pesmi Življenje je reka in Kometa pospremile lučke mobilnih telefonov, dvorano pa na noge dvignile Ona ter Romeo in Julija.

Nekatere pesmi so pospremile zgodbe o njihovem nastanku, spet druge anekdote in šale, s katerimi je Lunaček večkrat nasmejal občinstvo v dvorani, ki je bilo generacijsko zelo raznoliko in ki je, kot se je izkazalo, na koncert prišlo z različnih koncev Slovenije.

Skupina je, kot je med koncertom spomnil Lunaček, nastala 8. februarja 1997, na slovenski kulturni praznik, a to ne, kot se je pošalil, ker bi bili tako kulturni, ampak ker je bil to pouka prost dan. Po izdanih številnih uspešnicah je skupino zaznamoval razhod leta 2003. A je šest let pozneje Rok Lunaček oživil projekt in prenovil skupino.