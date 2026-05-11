Skupina Fuskabo preoblekla predstavo Peron čudes

Gre za preoblikovano različico priznane predstave, ki z novo zasedbo nastopajočih in mentorjev dobiva povsem novo energijo. Mladi ustvarjalci vanjo vnašajo napredne in atraktivne veščine, s čimer predstava raste, se razvija in odpira nove dimenzije zgodbe. Prav preplet izkušenj pretekle uprizoritve in svežine nove generacije ustvarja njen poseben čar.

Zgodba ostaja umeščena na peron železniške postaje – prostor srečevanj, odhodov in nepričakovanih dogodivščin, kjer se križajo poti neznancev in rojevajo nove zgodbe. To je prostor, kjer se vsakdanje prepleta z nenavadnim, kjer trenutki postanejo večni in kjer lahko že en sam pogled spremeni tok dogodkov. Na tem skrivnostnem peronu se čas za hip ustavi, življenje pa zaživi v vsej svoji krhkosti, lepoti in nepredvidljivosti.

Predstava skozi sodobni cirkus združuje akrobatiko, partnerske dvige, zračne discipline, ravnotežje in izrazne karakterje, prepletene z glasbo in odrsko magijo. Skozi te dinamične cirkuške prizore vas popeljemo v svet, kjer je vse mogoče – vsaj za trenutek. Poleg Ahmeda v njej nastopajo še Dušan Đukić, Eva Doljak, Gaja Logar, Greivin Aguirre, Katjuša Božnar, Lara Gantar, Lija Mozetič, Lina Kopasič, Maša Rački, Margarita Šunjić, Nika Praprotnik, Tamara Raičević Đukić, Zala Nared in Zef Beriša.