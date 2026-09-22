Skupina Kingston dokazala, da tudi Alžirci lahko poplesujejo na njihove hite

Skupina Kingston je postavila nov mejnik v svoji karieri. Nastopili so v Afriki, do nastopa v Alžiriji pa so prišli prek slovenske ambasade v Alžiru. "V sklopu projekta Sounds of Europe smo imeli koncert v klubu Chams Beach, na plaži tik ob Sredozemskem morju," je zaupal basist skupine Alex Mladenov .

Zimzelene uspešnice Kingstonov so tako prvič zazvenele na afriškem kontinentu. Domačini, ki so jih naši glasbeniki naučili tudi nekaj slovenskih besed, so nanje zažurali kot pravi Slovenci.

Novopečeni ambasadorji Slovenije so polni vtisov, fotografij in novih spletnih sledilcev iz Alžirije že prispeli nazaj na domača tla. "Bilo je super, enostavno fantastično. Nastopili smo za celotno slovensko delegacijo in številne Alžirce, vzdušje je bilo super. Vsi so plesali in peli. Čeprav smo peli v slovenščini, to ni bila nobena ovira. Lahko rečem le odlična izkušnja in upamo, da pridemo še," pa je dejal pevec Reno Čibej.