Domača scena

Kingstoni s koncertom v decembrsko hladen čas vnesli malo poletja

Ljubljana, 24. 12. 2025 17.25 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović Alen Podlesnik E.K.
Kingstoni so ogreli Pogačarjev trg

Praznično vzdušje je v polnem teku, skupaj z njim pa seveda tudi koncerti na prostem. Naša ekipa POP IN se je pridružila skupini Kingston, ki je na Pogačarjevem trgu poskrbela za dvig temperature. Kot so povedali člani zasedbe, "so v decembrsko hladen čas vnesli malo poletja".

Za dvig temperature je sinoči na Pogačarjevem trgu poskrbela skupina Kingston. "Vroče ni, ampak mi smo poskrbeli, da je vroče," so dejali člani zasedbe.

Kingstoni so ogreli Pogačarjev trg
Kingstoni so ogreli Pogačarjev trg
FOTO: 24UR

Za seboj imajo kar nekaj nastopov, med drugim so nekega leta množico v Spodnji Idriji v novo leto pospremili ob -15 stopinjah Celzija.

Trojno smučarsko perilo, rokavice, šali, topli volneni puloverji, predvsem pa grelniki in dobro vzdušje. Tega v prazničnem času ne manjka. "Posebej tukaj na Pogačarjevem trgu se mi zdi, da je tako bolj sproščen občutek, kot da smo v eni veliki dnevni sobi," so dodali.

Joker Out ustvarili poseben slovarček

