Kingstoni s koncertom v decembrsko hladen čas vnesli malo poletja

Za dvig temperature je sinoči na Pogačarjevem trgu poskrbela skupina Kingston . "Vroče ni, ampak mi smo poskrbeli, da je vroče," so dejali člani zasedbe.

Za seboj imajo kar nekaj nastopov, med drugim so nekega leta množico v Spodnji Idriji v novo leto pospremili ob -15 stopinjah Celzija.

Trojno smučarsko perilo, rokavice, šali, topli volneni puloverji, predvsem pa grelniki in dobro vzdušje. Tega v prazničnem času ne manjka. "Posebej tukaj na Pogačarjevem trgu se mi zdi, da je tako bolj sproščen občutek, kot da smo v eni veliki dnevni sobi," so dodali.