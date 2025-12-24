Kingstoni s koncertom v decembrsko hladen čas vnesli malo poletja

Za dvig temperature je sinoči na Pogačarjevem trgu poskrbela skupina Kingston. "Vroče ni, ampak mi smo poskrbeli, da je vroče," so dejali člani zasedbe.
Za seboj imajo kar nekaj nastopov, med drugim so nekega leta množico v Spodnji Idriji v novo leto pospremili ob -15 stopinjah Celzija.
Trojno smučarsko perilo, rokavice, šali, topli volneni puloverji, predvsem pa grelniki in dobro vzdušje. Tega v prazničnem času ne manjka. "Posebej tukaj na Pogačarjevem trgu se mi zdi, da je tako bolj sproščen občutek, kot da smo v eni veliki dnevni sobi," so dodali.
