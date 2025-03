Skupina Mi2 kljub dežju v Planici poskrbela za izjemno vzdušje

Veselje, ki so ga v Planici ustvarili uspehi naših letalskih šampionov, so po tekmah nadgradili še glasbeniki, ki so si edini v mnenju, da je bila njihova naloga kljub slabemu vremenu pravzaprav zelo lahka. "Jaz mislim, da ljudje že v osnovi pridejo sem dobre volje, z namenom, da se zabavajo, in jih ena takšna banalna stvar, kot je dež, ne more zmotiti. Mi smo pa pravzaprav tudi poskrbeli za to, da ni bilo časa razmišljati, kakšno vreme je," je povedal član skupine Mi2 Tone Kregar.

"Pa veš kaj se je videlo? Da smo pravzaprav gledali malo v prihodnost, ko smo naš zadnji komad poimenovali Mokra radost. To je to, kar se je danes dogajalo v Planici," je dodal član skupine Mi2 Jernej Dirnbek.

"Naši so odlični, danes bo sicer en tak 'wet party' (mokra zabava op. p.)," so dejali člani glasbene skupine Ansambel Stil in dodali: "Tu se dejansko vidi, da smo Slovenci narod, ki drži skupaj za naše športnike, ne glede na vreme, ne glede na vse, pridemo in držimo skupaj."

Tekmo sta spremljala tudi člana zasedbe Mi2. "Bil sem prav vesel, ko so leteli čez 230 m," je dejal Kregar, Dirnbek pa je dodal: "Jaz pa zelo rad gledam polete v Planici na televiziji in sem to tudi danes počel."