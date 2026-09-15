Skupina Mrfy nastopila na najmanjšem odru v svoji karieri

Kiosk K67 je ikoničen izdelek jugoslovanskega industrijskega oblikovanja, ki ga je leta 1966 zasnoval arhitekt in oblikovalec Saša Mächtig. Zaradi svoje modularne zasnove, ki je omogočala sestavljanje več enot v različne konfiguracije, je postal prepoznaven po vsem svetu. Kiosk je bil v svojem času izjemno napreden in vsestranski, saj so ga uporabljali za vse, od prodajnih mest za časopise in hitro hrano do vratarskih hišic, danes pa je zaradi svojega unikatnega videza del stalne zbirke v Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku.