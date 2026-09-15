Skupina Mrfy nastopila na najmanjšem odru v svoji karieri

Po številnih dvoranah in festivalih širom Slovenije je skupina Mrfy osvojila še najmanjši oder v državi. "Kot ene ribe smo bili," je nenavaden koncert v legendarnem kiosku opisal frontman Gregor Strasbergar - Štras. "Tako se imamo radi, da nam v bistvu ni panike, če se stiskamo, vsega smo navajeni," pa je dodal bobnar Rok Klobučar.
Intimen nastop v enem izmed najbolj prepoznavnih kosov slovenskega dizajna je eden izmed najbolj prepoznavnih slovenskih bendov izkoristil za
Legendarni rdeči kiosk pred Delovo stolpnico v Ljubljani je s projektom Kiosk_ dobil povsem novo življenje. "Iskal sem prostor za pisarno in povsod so bile umetne luči, hladne pisarne, potem pa sem zagledal ta kiosk," je trenutek, ko se mu je porodila ideja o mikro kulturni platformi, ki bi na nekaj kvadratnih metrih gostila koncerte, umetnike in pop-upe, opisal organizator Matija Jašarov. Tovrstne dogodke je poimenoval "mikrodoziranje kulture".
Kiosk K67 je ikoničen izdelek jugoslovanskega industrijskega oblikovanja, ki ga je leta 1966 zasnoval arhitekt in oblikovalec Saša Mächtig. Zaradi svoje modularne zasnove, ki je omogočala sestavljanje več enot v različne konfiguracije, je postal prepoznaven po vsem svetu. Kiosk je bil v svojem času izjemno napreden in vsestranski, saj so ga uporabljali za vse, od prodajnih mest za časopise in hitro hrano do vratarskih hišic, danes pa je zaradi svojega unikatnega videza del stalne zbirke v Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku.
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