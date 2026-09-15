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Domača scena

Skupina Mrfy nastopila na najmanjšem odru v svoji karieri

Ljubljana, 15. 09. 2026 17.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal Tjaša Železen +1
Mrfy v Kiosku

Eden najbolj prepoznavnih primerkov slovenskega dizajna: kultni rdeči kiosk, ki stoji pred Delovo stolpnico v prestolnici, je postal prizorišče nenavadnega koncerta novomeških odpuljencev – skupine Mrfy. Ikonični kiosk je pred manj kot letom dni dobil povsem novo življenje – tokrat je gostil koncert na zgolj dveh kvadratnih metrih.

Po številnih dvoranah in festivalih širom Slovenije je skupina Mrfy osvojila še najmanjši oder v državi. "Kot ene ribe smo bili," je nenavaden koncert v legendarnem kiosku opisal frontman Gregor Strasbergar - Štras. "Tako se imamo radi, da nam v bistvu ni panike, če se stiskamo, vsega smo navajeni," pa je dodal bobnar Rok Klobučar.

Intimen nastop v enem izmed najbolj prepoznavnih kosov slovenskega dizajna je eden izmed najbolj prepoznavnih slovenskih bendov izkoristil za

Organizator dogodkov Kiosk_Sessions Matija Jašarov s člani skupine Mrfy
Organizator dogodkov Kiosk_Sessions Matija Jašarov s člani skupine Mrfy
FOTO: Osebi arhiv

Legendarni rdeči kiosk pred Delovo stolpnico v Ljubljani je s projektom Kiosk_ dobil povsem novo življenje. "Iskal sem prostor za pisarno in povsod so bile umetne luči, hladne pisarne, potem pa sem zagledal ta kiosk," je trenutek, ko se mu je porodila ideja o mikro kulturni platformi, ki bi na nekaj kvadratnih metrih gostila koncerte, umetnike in pop-upe, opisal organizator Matija Jašarov. Tovrstne dogodke je poimenoval "mikrodoziranje kulture".

Razlagalnik

Kiosk K67 je ikoničen izdelek jugoslovanskega industrijskega oblikovanja, ki ga je leta 1966 zasnoval arhitekt in oblikovalec Saša Mächtig. Zaradi svoje modularne zasnove, ki je omogočala sestavljanje več enot v različne konfiguracije, je postal prepoznaven po vsem svetu. Kiosk je bil v svojem času izjemno napreden in vsestranski, saj so ga uporabljali za vse, od prodajnih mest za časopise in hitro hrano do vratarskih hišic, danes pa je zaradi svojega unikatnega videza del stalne zbirke v Muzeju moderne umetnosti (MoMA) v New Yorku.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
MRFY kiosk koncert

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