Skupina Plavi orkestar zabavala pustne šeme v Markovcih

"Jaz sem videti kot maškara. To s kapo, sem kot najboljši imitator Loše," se je pošalil frontman zasedbe Plavi orkestar, ki je zabavala pustne šeme v Markovcih. In če se člani rock skupine tokrat niso našemili, pa so se za kostume odločili člani zasedbe Firbci, ki so posegli po oblačilih iz serije Squid Game.

Kaj pa člana skupine E.T.? "Malo je brez veze, da se še midva našemiva, ko pa je tu skoraj štiri tisoč našemljenih, ki se dobro zabavajo. Ne. Da vidijo, kdo sva. Ne rabiva mask, midva sva E.T." Več o zabavi v Markovcih pa v prispevku.