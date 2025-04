Skupina Pomaranča obljublja nov začetek

Najglasnejša Pomaranča v Sloveniji in nekdanji Jugoslaviji je sinoči poskrbela za enega najbolje obiskanih koncertov letošnjega Ortofesta."Zato, ker oboževalci vedo, kaj je dobro," je povedala pevka Karmen Klinc in dodala: "Meni se zdi, da so tudi aranžmajsko spremenili zadevo, ampak meni osebno super zveni in res sem bila zelo, zelo pozitivno presenečena."