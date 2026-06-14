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Domača scena

Skupina Tequila na oder prišla po zraku in vodi hkrati

Izola, 14. 06. 2026 16.54 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović K.A.
In presenečenje je uspelo.

Tequila fest poznajo zabave želni kot uverturo v poletno žuranje. Člani zasedbe Tequila pa so šli letos še korak dlje - na oder so prišli po zraku in vodi hkrati. Mislite, da je nemogoče? No, pa so fantje dokazali, da ni. Piko na i so na odru dodali še Zvita Feltna, Ines Erbus in Drill.

Srce Tequila festa s štiriletno tradicijo so fantje, ki jih druži glasba in so na Primorskem sinonim za zabavo - ta se seveda začne z vonjem po poletju. "Veš, ta mrzla zima - stalno samo mraz, mraz, mraz in končno je prišel trenutek, da se zaključi šola, faks, pride dopust in začnemo poletje. Prihod na oder bo nekaj posebnega, nevsakdanjega in ne moremo ga izvesti nikjer drugje, kot tu ob morju," sta pred koncertom namignila člana skupine Tequila.

Fantje so si zamislili famozen prihod na oder.
Fantje so si zamislili famozen prihod na oder.
FOTO: POP TV

In res je bil, fantje so na oder prišli na pedalinu, pripetem na žerjav, ki jih je dvignil visoko v zrak. "Začeli bomo visoko, potem pa videli, do kam gre. Varno je, pripeli smo se, lahko gremo v akcijo in na oder," so povedali pred nastopom. Famozen prihod je navdušil obiskovalce, nad nastopom na takšnem dogodku pa so navdušeni tudi njihovi glasbeni kolegi. "Z eno besedo bom rekla: divji. Ko enkrat začnejo, se ne ustavijo. Mislim, da jim je treba samo slediti," je povedala Ines Erbus, Žan in Blaž iz Zvite Feltne pa sta dodala: "Spremljam Tequila fest, vem, da je to zelo uspešen dogodek. Fantom čestitam, ker jim je uspelo. Vse že diši po tem, da bo prava žurka in sploh ni dileme."

In presenečenje je uspelo.
In presenečenje je uspelo.
FOTO: POP TV

Nastopi na prostem naznanjajo poletje, ki pa se za vsakega začne na svoj način. Kako se začne za omenjene glasbenike? "Ko je zjutraj vsaj devetnajst stopinj," je povedal Žan, Blaž pa ga je dopolnil: "Ko prvič stopimo na oder na veselici in zadiši po čevapih." Ines Erbus je pri tem še bolj slikovita, saj pravi, da se poletje zanjo začne, ko se obleče v kopalke in nastavi soncu. Kaj pa pravijo gostitelji večera? "Ko se Tequila fest konča," so zaključili v smehu.

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