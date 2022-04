Skupinski koncert slovenskih glasbenikov pod geslom 'Gremo volit!'

V centru prestolnice so se združili glasbeniki različnih poti in različnih zvrsti z enim pomembnim sporočilom: Gremo volit. Več kot 19 glasbenikov ali skupin bo na odru na Trgu Republike. K aktivnemu državljanstvu so pozivali med drugim Matter, MRFY, Hamo & Tribute 2 Love in drugi, celoto pa bo zaokrožila Tinkara Kovač. So pa zbrane do zdaj že pozdravili Klemen Slakonja, Lado Leskovar in Jani Kovačič. Zakaj je bilo pomembno sodelovati?

