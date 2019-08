Šla po stopinjah moža Jerneja Damjana: ob doskoku so ji pritekle solze

"Če se komu šest metrska skakalnica ne zdi veliko, naj povem, da se tudi meni ni. Dokler se nisem usedla na rampo. Proti 120-metrski se tale res sliši kot hribček čez katerega se zapelješ. In na koncu se je izkazalo, da nekako tako tudi je," je povedala Taya , žena smučarskega skakalca Jernej Damjan, ki na Hitradio Anteni vsak delovnik zabava poslušalce z največjimi svetovnimi glasbenimi hiti. "Super je, da sem ob sebi imela še sodelavca in voditelja Alena Podlesnika , ki je med snemanjem poskrbel tudi za obilico smeha," je dejala ter se pogumno spustila po zaletišču.

Simpatična družina Damjan se je podala v Smučarsko skakalni klub Sam-Ihan, kjer so jim prijazno dovolili uporabo njihove šestmetrske skakalnice. Taya si je nadela smučarski kombinezon, skakalne škornje in smučke, ter se po podala na zaletišče.

Nad skokom sta bila zelo navdušena petletna hčerka Niki in seveda mož Jernej. "Ponosen sem, da je skočila. Sicer je že dlje časa govorila, da bi to rada naredila, pa sem ji zato sedaj to omogočil. Toliko kot smo se med tem snemanjem nasmejali, se že dolgo nismo. In vmes sem presenečeno ugotovil, da se je zares ustrašila. Ko sem ji rekel, naj se spusti dol z rampe, se je še vedno držala. Pomagal sem ji, da se je zagotovo spustila. Ne vem, koliko časa bi sicer še sedela na rampi," je v smehu povedal Jernej.