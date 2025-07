Sladoledni dan na POP TV: Sladka poletna osvežitev za zaposlene

Sladoledni dan je že uspešno za nami, zaposleni pa so sladoledno presenečenje sprejeli z velikim navdušenjem. Sladolede so pripeljale Ljubljanske mlekarne , ki slovijo po kakovostnih in okusnih izdelkih. Posebnost njihovih sladoledov je namreč, da so izdelani iz svežega mleka in smetane 100-odstotno slovenskega porekla, saj mleko odkupujejo od prek 2000 kmetov.

"Moram priznati, da sem eden tistih čudakov, ki ne cedijo sline ob omembi sladoleda, ampak ko naletim na Toma, je jasno, da ga v kratkem čaka bridki konec," v smehu pove voditeljica POP IN Ota Širca Roš. "V obeh nosečnostih je bil prav Tom tista nosečniška prehranska nuja, ki me je obsedla. Priznam, da sem oba svoja fanta v trebuhu vseh devet mesecev obilno zalagala s Tomom. Bohnedej, da ga je takrat zmanjkalo," se spominja. Za novinarja Alena Podlesnika je izbira lažja: "Smešno vprašanje – Tom 4 ever!"

Tom, jasni favorit ekipe POP IN, naslednje leto praznuje 40 let! Slovenci smo ga namreč prvič okusili konec 80. let, na začetku še brez značilnega lešnikovega posipa, s katerim so ga obogatili šele kasneje.

Pobuda za sladoledne dneve je nastala kot odgovor na visoke poletne temperature in hkrati kot način za izboljšanje delovnega vzdušja ter počutja zaposlenih. Redne sladke pavze niso zgolj prijetna razvada, temveč tudi priložnost za sproščeno druženje in kratek odmik od obveznosti.

"Že lani smo z majhno, a sladko in osvežujočo gesto razveselili zaposlene – in odzivi so bili res čudoviti. Zato smo se tudi letos odločili, da ponovimo sladoledni dan. Gre za preprost način, kako v vročih dneh poskrbimo za dobro voljo, kratek odklop in občutek povezanosti. Takšne pobude so pomembne, ker kažejo, da cenimo svoje ljudi – tudi z drobnimi pozornostmi," pravi Ana Jurak, strokovnjakinja za pridobivanje kadrov na POP TV.

Sladoledni dnevi so tako več kot le prigrizek – postali so doživetje. POPolno poletno doživetje, ki so ga zaposlenim s svojimi najboljšimi sladoledi omogočile Ljubljanske mlekarne.