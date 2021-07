Slovenci suvereno opravili z reprezentanco Japonske: Naslednja jed – paella

Slovenski športniki nas znova razvajajo, prebudili smo se v novo jutro, obarvano v zmagovalne barve. Slovenska košarkarska reprezentanca je v Tokiu z rezultatom 116:81 premagala domačine in poskrbela za še večje vznemirjenje ob pričakovanju zadnje tekme skupinskega dela.

Svoje odzive na športno dogajanje so že zgodaj zjutraj nanizali nekateri znani Slovenci. Irena Yebuah Tiran je strastno navijala, svoje navdušenje pa delila na Instagramu s spodbudnim sporočilom: "Go, go, goooo" (Gremo, gremo, gremo, op. a.) in v komentar dopisala končno rezultatsko razliko.

Imitator in komik Jure Mastnak je v šaljivem tonu na Twitterju pustil zabaven opis dogajanja, ob katerem se pocedijo sline: "... naslednja jed: Paella."

Avtomobilski vloger Ciril Komotar je po zmagi objavil vesela obraza Luke Dončića in Jake Blažiča ter dopisal: "Bravo, naši."

S FIBE so na Twitterju zapisali: "Slovenija ostaja perfektna na olimpijskih igrah!" in dodali končni rezultat tekme.

Na Facebooku pa so postregli z Lukovo statistiko prvih dveh tekem.

Boštjan Nachbar je z zanimivim dejstvom, ki ga je delil na Twitterju, poudaril, kako izjemni so slovenski športni uspehi. "Samo opomnik, da ima metro območje Kansas Cityja več prebivalcev kot Slovenija," se je glasila objava, kateri je dopisal: "Če slučajno niste vedeli."

Športna novinarka Callie Caplan je po zmagi delila svoj članek v The Dallas Morning News in dopisala: "Najboljši igralec na olimpijskih igrah? Luka Dončić to dokazuje, medtem, ko Slovenija dosega rezultat 2-0 v zmagah v Tokiu."

Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so med drugim zapisali: "Navdušeno navijamo za vas in držimo pesti dalje."

Za konec pa dodajamo objavo Twitterjevega uporabnika z nadimkom Megafotr. Ta je dodal šaljiv posnetek in predlagal spremembo oznake, pod katero lahko na družbenih omrežjih najdemo našo košarkarsko ekipo.

