Slovenci znova dokazali, da premoremo ogromno plesnega talenta

Na festival so prišli plesalci z vseh koncev Slovenije. "Vedno znova trdim, da je Slovenija plesna velesila in mislim, da kar gradimo standarde plesa, v Evropi predvsem," je prepričana Azra Pucko, vodja in soustanoviteljica festivala.

Karin, ena od plesalk, ki je bila za svojo točko nagrajena, pravi, da pleše že od četrtega leta ter da jo to zelo veseli. "Najlepše je to, da plešem," je prepričana mladenka, ki si bo ta dan tudi zaradi nagrade zelo zapomnila.

Na plesnem parketu smo videli Julijo, za sodniškim omizjem pa Tatjano, ki smo ju kot plesalki spoznali v šovu Slovenija ima talent. "Gledali smo čim več tehnike, čim več interpretacije in iskali nove mlade talente," je povedala Tatjana. "Mislim, da morajo današnji plesalci izkusiti več odrov, več samoiniciative."

Zato smo vprašali, koliko bi jih nastopilo na odru Slovenija ima talent in prejeli več kot očitno pritrdilne odgovore. Zato še dobro, da se bodo plesni talenti na odru Libera Dance Festa lahko ponovno preizkusili že 15. in16. junija v Avditoriju v Portorožu na poletni ediciji festivala.