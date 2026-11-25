Jan Ravnik še vedno osvaja ameriško občinstvo. V zadnji sezoni ameriške različice šova Zvezde plešejo (Dancing with the Stars), kjer je bila njegova soplesalka igralka Tatyana Ali, ki smo jo lahko v seriji Princ z Bel-Aira gledali tudi Slovenci, sta si priplesala finale, tekmovanje pa zaključila na četrtem mestu. Slavila sta dvakratni paraolimpijski prvak Ezra Frech in plesalka Daniella Karagach.

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S svojo zmago je 21-letni Frech postal prvi zmagovalec tega šova z amputirano nogo in sedaj najmlajši moški, ki je slavil v ameriškem Zvezde plešejo. Lani je s svojo soplesalko slavil Robert Irwin. Na drugem mestu sta pristala umetnostna drsalka Amber Glenn in Pasha Pashkov, na tretjem pa komik Connor Wood in Rylee Arnold. Za našim Ravnikom in igralko sta peto mesto osvojila resničnostna zvezdnica Maura Higgins in Mark Ballas.

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Slovenski plesalec je bil del šova že lani, ko je v 34. sezoni kot profesionalni plesalec nastopil s televizijsko zvezdnico Jen Affleck. Prebila sta se do sedmega tedna tekmovanja in sezono končala na devetem mestu.