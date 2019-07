Slovenec je navdih za umetniško ime dobil na Instagramu

Znani glasbeniki se velikokrat odločijo, da se javnosti predstavijo z vzdevkom ali izmišljenim imenom. Med njimi so tako slovenski – Kataya, Raiven, David Amaro, Challe Salle, kot tuji znani pevci in pevke – Lady Gaga, Lana Del Rey, Calvin Harris ...

Veliko svetovno znanih glasbenikov na sceni uporablja vzdevke ali izmišljena imena, s katerimi se predstavijo javnosti in skrijejo svojo identiteto. To pa ni značilno samo za tuje zvezdnike, ampak tudi slovenske glasbenike. Včasih je to samo umetniška ali marketinška odločitev, lahko pa se za to odločijo zaradi varovanja osebnih podatkov. Kateri tuji in slovenski glasbeniki so se odločili za takšno potezo? Slovenec, ki je navdih dobil na Instagramu

David Grom je bil prvi vzdevek Davida Amara. FOTO: Tanisha Hanna-Beards

David Dekić je Slovenec, ki trenutno pod umetniškim imenom David Amaro ustvarja v Londonu, kjer poje v zboru, ki spremlja skupino Take That na njeni turneji. Idejo za svoj vzdevek je dobil na Instagramu, ko se je po telefonu pogovarjal s svojima prijateljicama. "Nekaj časa sem že vedel, da ga hočem spremeniti, in ravno ko sem se pogovarjal s svojima najboljšima prijateljicama, sem objavil sliko na Instagramu, naletel na filter Amaro in rekel: 'David Amaro'. Vsi trije smo takoj rekli: 'Ja, to je to!' Nobenega pretiranega taktiziranja,"je povedal za 24ur.com. To je za Davida že tretje ime, prvič ga je spremenil pri 12 letih, ko se je odločil za umetniško ime David Grom. "Z založbo smo iskali ime, ki bo ljudem ostal v ušesih. Poleg tega pa zvrst glasbe in način, kako sem se predstavljal občinstvu, ni šla skupaj z mojim pravim imenom. To ime je zaščiteno pod založbo, s katero sem sodeloval v mladosti in ga ne morem več uporabljati,"je spremembo imena komentiral za 24ur.com. Novo umetniško ime je poiskal zgolj zato, da bodo Angleži lažje izgovarjali njegovo ime. Slovenski glasbeniki, ki so bili izvirni pri izbiri umetniškega imena Na slovenski glasbeni sceni se tako pevke kot pevci odločajo za izmišljena imena, ki bi jim lahko koristila za večjo prepoznavnost. Umetniško ime si je med drugimi izbrala Raiven, ki se je rodila z imenom Sara Briški Cirman. Pod novim imenom ustvarja od leta 2014. Pravo ime pevke Kataye je Katja Ajster, ki je svojo glasbeno pot začela v skupini Tangels. Alja Omladič pa se je že s prvim albumom leta 2004 predstavila pod umetniškim imenom Alya, s katerim je poimenovala tudi svoj prvi album.

Pravo ime glasbenice Raiven je Sara Briški Cirman. FOTO: Miro Majcen

Mlado pevko Ano Teržan vsi kličejo z imenom Anabel, ki si ga je izmislila za svojo glasbeno pot. Pevka Neisha, ki je že dalj časa na sceni, je ob rojstvu dobila ime Neža Buh. Dve slovenski pevki, ki sta zapustili domovino in odšli v svet z umetniškimi imeni, sta Maja Keuc in Martina Šraj, ki sta si izbrali vzdevka Amaya in Ina Shai.

Anabel s svojim vzdevkom ustvarja v Veliki Britaniji. FOTO: K. Grobelnik

O pevcih, ki jih že od nekdaj poznamo pod njihovimi značilnimi imeni, se redkokdaj vprašamo, kako jim je v resnici ime. Magnifico je postal že slovenska legenda, njegovo pravo ime pa je Robert Pešut. Klemen Mramorna sceni uporablja vzdevek Clemens, bolje pa smo ga lahko spoznali v četrti sezoni šova Znan obraz ima svoj glas in tretji sezoni šova MasterChef Slovenija. Simpatični pevec Luka Basise je sprva predstavil s pravim imenom Matej Prikeržnik v oddaji Slovenija ima talent, nato pa se je odločil, da s svojim umetniškim imenom uspe na Hrvaškem. Trenutno eden najbolj priljubljenih slovenskih raperjev Challe Salle je ob rojstvu dobil ime Saša Petrović. Svoj vzdevek si je izmislil skupaj s prijatelji.

Luka Basi se je najprej predstavil s svojim pravim imenom Matej Prikeržnik. FOTO: Raay Production

Kako so se z imeni poigrali tuji glasbeniki? Med tujimi glasbeniki prevladujejo tisti, ki so svoje ime zamenjali za vzdevke. Bruno Mars, ki ima resnično ime Peter Gene Hernandez, je eden tistih, ki je novo ime dobil že v otroštvu. Ker je bil kot otrok bolj močan, ga je tako začel klicati njegov oče. Adam Richard Wiles, kdo je to? Calvin Harris, ki si je ime spremenil zaradi prepoznavnosti.

Katy Perry je ime spremenila, ker ni želela, da jo zamenjajo z igralko Kate Hudson. FOTO: Profimedia