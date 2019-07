Slovenec, ki ga primerjajo z junakom uspešnice 50 odtenkov sive

Mistra Slovenije 2019 Simona Blaževića , ki je od šestega leta treniral kajak – leta 2012 je osvojil 3. mesto na evropskem prvenstvu v kajaku – so takoj po zmagi začeli primerjati z igralcem Jamiejem Dornanom . 25-letnik namreč zaradi svojih obraznih potez na prvi pogled močno spominja nanj, kar so opazili tudi njegovi bližnji.

''Dražili so me, kje skrivam svojo jahto, da naj za prevoz pokličem helikopter, tudi na primer, kje imam svojo ''rdečo sobo'', kakršno ima on ... Ker nisem gledal filma, ne vem, kakšno sobo ima (smeh). Pa tudi malo bolj opolzke komentarje sem že slišal, kot na primer če sem v postelji tudi takšen kot on. (smeh)''

Po zmagi pa so sporočila na družbenih omrežjih seveda kar začela deževati. ''Ne morem tako hitro odpisovati, kot dobivam sporočila, ne bom pa izdal vsega (nasmeh). Trenutno ne iščem ženske, sem samski dobrega pol leta, tako da se zdaj raje posvečam sebi, prijateljem, družini, treningom, strankam, pa delu ... Drugače pa mi je najbolj pomembno, da je ženska simpatična in prijazna, športnica in nimam določenega tipa ženske, ki mi je všeč.''