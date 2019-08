Slovenec, ki spremlja skupino Take That, si je za rojstni dan zaželel domačega sonca

David Dekić si je ime prvič spremenil pri 12 letih, ko se je odločil za umetniško ime David Grom. Ko se je preselil v Anglijo, je želel, da bodo Angleži lažje izgovarjali njegovo ime, zato je poiskal novo umetniško ime - David Amaro.

David že tri leta prepeva v gospel zboru, ki spremlja skupinoTake That na njeni turneji. Pred dnevi je praznoval svoj 26. rojstni dan in ob tem prazniku so ga presenetili tudi člani zbora, ki so mu na vajah zapeli pesem Happy Birthday Stevieja Wonderja.