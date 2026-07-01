Slovenec, ki oblači slavne: Včasih se vprašam, kako so izmed vseh izbrali mene

Kako prideš do tega, da tvoji kreaciji nosita zvezdnici, kot sta SZA in Daniela iz skupine Katseye?

Odkar sem se preselil v Pariz in začel s študijem na IFM-ju, so se povečala povpraševanja. Veliko več ljudi je videlo moje delo in mislim, da so me prek različnih kanalov odkrili novi stilisti. Moje delo je bilo objavljeno v več revijah in bil sem del študentov, ki smo svoje kolekcije predstavljali na pariškem tednu mode. To je zagotovo velik del, ki je vplival na to, da me opazijo tuji stilisti. Mislim, da je veliko odvisno tudi od sreče. V pravem trenutku moraš biti na pravem mestu in seveda imeti čas.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Daniela Avanzini iz skupine Katseye v kreaciji slovenskega oblikovalca Gašparja Mariniča. Daniela Avanzini

Daniela Avanzini iz skupine Katseye v kreaciji slovenskega oblikovalca Gašparja Mariniča. Daniela Avanzini

Daniela Avanzini iz skupine Katseye v kreaciji slovenskega oblikovalca Gašparja Mariniča. Daniela Avanzini

Daniela Avanzini iz skupine Katseye v kreaciji slovenskega oblikovalca Gašparja Mariniča. Daniela Avanzini







So te kontaktirale njuni ekipi? Si vedel, za koga ustvarjaš, ali je bilo tudi zate presenečenje?

V primeru pevke SZA me je kontaktirala glavna stilistka na Instagramu, potem pa je komunikacija potekala prek e-pošte z njenimi asistenti. Za Danielo sem dobil prošnjo s strani revije. V obeh primerih sem vedel, za koga gre. Vedno, ko pride do projektov, prosim za vse potrebne informacije, preden se odločim za sodelovanje.

Kakšen je bil proces nastajanja njunih kreacij? Obe sta posebni in drzni.

Kolekcija je nastajala v času magistrskega študija na NTF-ju. Proces je bil kar dolg. Veliko je ročnega dela, predvsem pri obleki za Danielo. Izdeloval sem jo en teden. Obleka je narejena iz lasersko izrezanih kvadratkov, ki sem jih s kvačkanjem spletel v celoto. Obleka pevke SZA je narejena s tehniko digitalnega tiska na prosojno viskozo, potem pa je ročno všita v pas.

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SZA je tvoje delo nosila na odru, Daniela v izjemno priljubljeni reviji Allure. Kakšen občutek je videti svoje delo na zvezdah in v svetovnih medijih?

Meni je sicer najljubši trenutek, ko je obleka prvič predstavljena na reviji. Takrat se mi zdi, da oblačilo zaživi. Videti to na zvezdnicah in v revijah je pa res nek tak čuden, težko opisljiv občutek. Malo se mi zdi vse skupaj nerealno. Včasih se kar vprašam, kako je to sploh možno, da so izmed vseh našli in izbrali mene. Je pa to zagotovo neka potrditev, da se gibljem v pravi smeri.

Katere svoje projekte bi še izpostavil?

Povem lahko, da sem oblekel še kraljico preobleke Azemylijo, ki bo tekmovala v četrti sezoni šova Drag Race France, pevko Sasho Keable za revijo Views, baletnega plesalca Guillauma Diopa in pevko Theodoro za njen nov videospot skladbe Be My Valentine. Imam še nekaj prihajajočih projektov, ki se jih zelo veselim, a jih še ne morem izdati, ker stvari še niso 100-odstotno potrjene.

Imaš na seznamu želja za prihodnost kakšno specifično zvezdnico/zvezdnika?

Ja, seznam je res dolg. V bistvu vse glasbenice, ki jih poslušam, ampak najbolj pa zagotovo Lady Gaga.