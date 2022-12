O odnosih v svoji novi pesmi Ta dan prepeva Kristijan Crnica, ki je osvojil srca naših sosedov, saj se je uvrstil v finale hrvaških Supertalentov. Tik pred finalnim nastopom to nedeljo je izdal balado, ki govori o odnosih z bližnjimi in kako jih priklicati v spomin. Za hrvaški šov Supertalenti pa pravi, da mu je v čast, da je prišel tako daleč in da so ga naši sosedje tako lepo sprejeli.