Slovenec navdušil v portugalskem pevskem šovu

''Moj oče, ki živi v Portu, mi je povedal za oddajo in odločil sem se, da se prijavim. Kmalu za tem so me povabili na pre-avdicijo, ki sem jo uspešno opravil,'' je povedal svetlolasi Jonathan, ki je dobil vstopnico za tekmovanje v pevskem šovu. Pri tem mu veliko pomagajo tudi izkušnje iz šovaSlovenija Ima Talent. ''Zmeraj iščem načine, kako se lahko razvijem kot umetnik, performer, glasbenik ... S tem, da sem bil na Slovenija ima talent sem se ogromno naučil o poteku, industriji, televiziji in seveda tudi o sebi in svojih spretnosti ter javni podobi.''

Svetlolasi Jonatan Haller Pereira , pol Slovenec in pol Portugalec, se je v pevskem šovu La Banda, kjer na koncu v skupino pridejo le najboljši pevci in pevke, znašel po naključju.

''Na zadnjem samostojnem nastopu mi je v spominu ostal komentar od Caroline, ki je dejala, da je bil to od vseh najboljši nastop. Še isti večer pa je publika za najboljšo točko izbrala prav moj nastop,'' je za 24ur.com povedal Jonatan,ki pravi, da tekmuje s seboj. ''Moj cilj je, da z vsakim nastopom pokažem napredek in nekaj novega.''

Konkurenca je definitivno huda, še posebej zdaj, ko jih je ostalo še 16. Jonatan se z ostalimi nastopajočimi dobro razume in pravi, da mu je kar malo težko, ko napoči čas slovesa. ''Skupaj smo doživeli že toliko lepih trenutkov in se vsakič malo bolj povežemo. Res so vsi tako super in najtežje je, ko mora nekdo oditi domov.''

Ameriško pevsko tekmovanjeLa Banda sta ustanovila Simon Cowell in portoriški pevec Ricky Martin, licenca oddaje pa je bila prodana tudi na Portugalsko. Prva skupina, ki je leta 2015 nastala iz tega pevskega tekmovanja, je CNCO, ki jo sestavljajo Christopher Vélez(Ekvador),Richard Camacho (Dominikanska Republika),Joel Pimentel(Mehika),Erick Brian Colón(Kuba) inZabdiel de Jesús(Portoriko). Skupina je danes znana po celem svetu, predvsem pa njihove uspešnice Reggaetón Lento, Para Enamorarte, Tan Fácil, Hey DJ. Fantje so sodelovali tudi z dekliško skupinoLittle Mix, pevko Meghan Trainor in Abrahamom Mateom.