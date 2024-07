Slovenec navdušuje 'swiftije': Zaradi Jana sem pozabila, zakaj sem prišla

Slovenec še naprej navdušuje 'swiftije' in s plesnimi gibi včasih doseže celo to, da glasbeni zvezdnici ukrade pozornost. Tako se je namreč pošalila ena od uporabnic, ki je na TikToku delila posnetek plesalca s koncerta na Škotskem in pripisala, da je zaradi njega pozabila, zakaj je na koncert pravzaprav prišla. "Perfekten je," so se pod posnetkom razpisali uporabniki. "Zardela sem," je priznala ena, druga pa dodala: "Res je čaroben."

Slovenec si je s svojimi gibi, obrazno mimiko in energijo vse od začetka 'The Eras Tour' ustvaril pravo bazo oboževalcev, ki so bili posebej navdušeni nad filmsko različico turneje, kjer se je Jana še bolje videlo: "Producentom filma bi se rada zahvalila za to," je na TikToku zapisala uporabnica in delila montažo Janovih plesnih trenutkov na turneji.