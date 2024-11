Slovenec o šovu v Savdski Arabiji: Nikoli nisem videl česa bolj prestižnega

Dan po velikem spektaklu je Slovenec za 24ur.com razkril, kako je bilo biti del nepozabnega večera. "Lahko rečem, da odkar od svojega 18. leta delam revije, nikoli nisem videl česa bolj prestižnega in zanimivega," nam je zaupal. "To je bil neke vrste koncert, modna revija, kolekcija vseh top oblek in kostumov, ki jih je Elie Saab kadarkoli izdelal. 'Glamurozno' je dober začetek opisa tega noro prestižnega dogodka."

Kreacije, ki so že na posnetkih videti dih jemajoče, so po besedah frizerja v živo še lepše. "To, kar vidimo na televizijskem ekranu, je le 50 odstotkov tega, kako je to videti v živo. Ti kosi so res posebno izdelani in ker je to visoka moda, je vsak kos izdelan na roke in samo v eni verziji. Njegovi najdražji kosi segajo tudi do 5 ali 6 milijonov evrov. Med drugim sta njegove obleke nosili tudi Marilyn Monroe in princesa Diana."