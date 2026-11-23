Anej Piletič je tako kot vsak najstnik tudi sam rad sedel na kavč, vzel v roke 'joystick' (igralni plošček) in v prostem času igral videoigre. Seveda je tudi njega pred leti obnorela takrat priljubljena igra GTA V, zato se je zelo veselil izida njenega nadaljevanja, ki je pred dnevi znova izšlo po 13 letih.

Anej Piletič se lahko pohvali z novim uspehom v karieri. FOTO: Profimedia

A koroški glasbenik, ki je Slovenijo dolgo osvajal v duetu z bratom Rokom pod imenom BQL, je imel po izidu še en razlog za veselje več kot ostali. Izvedel je, da bo v legendarni igri lahko slišal tudi glasbo, ki jo je pomagal ustvariti v tujini, kjer deluje pod imenom Oliver Rio. 27-letnik nam je v intervjuju zaupal, kako je prišlo do sodelovanja in ali je imel priložnost igro videti pred ostalimi.

Kako je prišlo do sodelovanja pri igri GTA 6?

V prvi vrsti sodelujem z založbama Warner Chappell in Drumatized, ki delata z veliko drugimi podjetji v filmski industriji, glasbi in tudi videoigricami. Tako da se vedno najde nek projekt, ki potrebuje glasbo za določene momente ali scene.

Kdo te je poklical? Si dejansko spoznal katerega od ustvarjalcev igre?

Ja, sem. Sicer ni dejansko zaposlen na Rockstar Games, je pa bil zunanji izvajalec, ki je bil kot glavni zadolžen za glasbo v igri. On je delal tudi za projekte, kot so bili filmi Barbie, F1 itd.

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Kakšni so pogoji sodelovanja in kaj se je pričakovalo od tebe?

V prvi vrsti diskretnost. To je najbolj pomembna stvar, še posebej pri projektu, kot je GTA VI.

Kako si reagiral, ko si izvedel, da bo tvoje delo res uporabljeno v eni najbolj priljubljenih igric na svetu?

Dejansko sem izvedel na dan izida, ker kot inženir in producent na področju miksa in masteringa nimaš vpogleda iz prve roke, kaj se dejansko dogaja s pesmijo. Tako da sem poleg tega, da sem bil vesel, da je izšla ena mojih najljubših igric, zraven čutil tudi malo ponosa, da sem na njej pustil nek pečat tudi jaz.

Kaj pomeni ta uspeh zate osebno in kaj za tvojo kariero?

Dejansko za oboje lahko rečem, da sem ponosen, da lahko rečem, da sem bil del največjega kulturnega in multimedijskega dogodka/izdelka vseh časov. Karierno mislim, da taka referenca gre daleč in se že veselim vseh projektov, ki me bodo našli mogoče tudi zaradi tega.

Anej se je s svojim dosežkom pohvalil na Instagramu. FOTO: Instagram

Komu si najprej povedal novico? Kako so reagirali?

Takoj ko sem izvedel, sem povedal ženi Izi, njeni sestri in sestrični. Imamo svojo skupino, kjer so večinoma slike naših živali in najine hčerke Ave. Včasih pa tudi kakšna taka dobra novica, bile so seveda zelo vesele in ponosne.

Si imel zaradi sodelovanja kakšne prednosti? Si morda dobil vpogled v igro pred ostalimi, morda celo poskusno igranje?

Haha, ne. Verjetno ne zaupajo kar vsakemu vpogleda v to. Tudi igrice nisem dobil na dan izida od Rockstarja, mi je pa brat Rok po tem, ko sem delil z njim novico, poslal posnetek zaslona, da mi je za čestitko kupil kopijo GTA VI. Tako da, če drugega ne, si je nisem rabil kupiti sam.

Anej in z ženo Izo, s katero sta pred kratkim postala starša. FOTO: Jaka Bizjak

Kaj tebi osebno pomeni igra? Si se veselil novega izida? Si jo igral, ko si bil mlajši?

Meni osebno pomeni veliko. Od izida 5-ke do zdaj se mi je v življenju toliko stvari zgodilo, da je neverjetno. Od rojstva hčerke, spoznal sem Izo, glasbena kariera – prvo v Sloveniji, zdaj v tujini itd. Tako da izid GTA VI mi predstavlja tudi neko osebnostno in profesionalno rast. Seveda pa sem vse od Vice City do 5-ke preigral, bomo pa videli, koliko časa na dan bom lahko namenil 'ta novi', zdaj, ko sem ati.

Če si oboževalec, si si kdaj predstavljal, da boš nekoč svojo glasbo slišal v tebi ljubi igri?