Slovenec sodeloval s Schwarzeneggerjem: Oči se mi zasolzijo, ko pomislim na to

Za kakšen projekt gre in kakšni sta bili vajini vlogi?

Secret Level je serija kratkih animiranih filmov, katerim je skupno to, da se vsak dogaja v svetu neke video igre. Drugače pa gre za med seboj popolnoma nepovezane samostojne zgodbe. Ustvarili so jo ustvarjalci serije Love, Death & Robots, pri kateri gre za podoben koncept. Arnold Schwarzenegger in jaz sva sodelovala na epizodi z naslovom New World: The Once and Future King. Arnold je posodil glas glavnemu liku kralju Aelstromu. Jaz pa sem isti lik oživil skozi gibanje in obrazno mimiko. Kar sem odigral, so nato s tehnologijo performance capture posneli in prenesli na 3D-model kralja Aelstroma. Preprosto rečeno, kar sem storil jaz, je natančno tako storil tudi Aelstrom. Če komu Aelstrom izgleda poznan, je to verjetno zato, ker so za osnovo njegove podobe uporabili moj izgled.

Kako si se počutil, ko si izvedel, da bo pri projektu sodeloval tudi Arnold?

Ko sem posnel avdicijo, nisem o projektu vedel skoraj nič. A sem bil navdušen, saj sem si že dolgo želel sodelovati kot igralec na performance capture snemanju. Ta tehnologija mi je bila noro zanimiva, vse odkar sem prvič videl, kako so ustvarili lik Goluma v filmih Gospodar Prstanov. Avatar je na primer tudi posnet z enako tehnologijo. Nekaj mesecev pozneje sem se preko videoklica srečal z režiserjem, producentko in vodjo izbora igralcev. Povedali so mi več o projektu in želim si, da bi imel posnetek trenutka, ko sem izvedel, da bo glas glavnega lika odigral Arnold Schwarzenegger. Verjetno je reakcija izgledala kot iz risanke. Preplavilo me je neizmerno navdušenje, z obema rokama sem se prijel za glavo in rekel: "Ne... Resno? Že tako sem bil noro navdušen nad projektom. To pa je navdušenje poneslo na povsem drug nivo." Tistih nekaj ur po klicu, ko sem čakal na dokončno potrditev, se je res vleklo. Tako blizu sem bil, da bi bil zelo razočaran, če vloge ne bi dobil.