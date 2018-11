Slovenec spoznal Kate in princa Williama: Kolena so se mi tresla

Slovenski profesionalni plesalec Aljaž Škorjanec , ki si že več let kruh služi v Angliji, kjer žanje uspe h za uspe hom, tudi v leto šnji 16. sezoni britanskega plesnega šova Strictly Come Dancing blesti. Skupaj s svojo soplesalko 48-letno Kate Silverton , voditeljico in novinarko BBC-ja, sta še vedno v boju za laskavi naslov zmagovalnega para in plesni globus.

''Pogovor je tekel o šovu Strictly Come Dancing. Priznam, da me redko zagrabi trema, ko spoznam koga slavnega. Pred tem samo z Andreem Bocellijem in Al Pacinom … Ampak tokrat je bil povsem drug nivo treme. Kolena so se mi tresla. Občutki so nepozabni,'' je za 24ur.com povedal Aljaž, ki je bil eden izmed 20 srečnih povabljencev, ki so lahko iz oči v oči osebno spregovorili nekaj besed s kraljevim parom. Aljaž nam je še zaupal, da fotografije članov kraljeve družine posname uradni fotograf, pristojna oseba s kraljevega dvora pa jih nato odobri ali pa tudi ne. Fotografijo, na kateri se Aljaž rokuje s Kate Middleton, so mu namreč poslali in dovolili objavo v javnosti.

Med povabljenci elite sta bila tudi kitarist Rolling Stonesov Ronnie Wood in njegova žena Sally Humphreys, ki sta z Aljažem posnela selfi.