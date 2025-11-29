Slovenec 'velik del razloga', zakaj je bil ameriški plesni šov uspešen

Plesalec Jan Ravnik se je po koncu šova Dancing With The Stars s čustveno objavo na družbenem omrežju Instagram poslovil od svoje prve sezone plesnega šova, pri katerem je sodeloval kot prvi Slovenec. "Kakšno popotovanje, moja prva sezona in prišel sem do osmega tedna," je zapisal pod galerijo fotografij in videoposnetkov, ki so nastali v tem času. 30-letnik je ob tem priznal, da je hvaležen in utrujen.

Da je že s svojo prvo sezono pustil velik pečat, so se strinjali njegovi sotekmovalci, ki so komentarje poplavili z lepimi sporočili. "Jan, bil si dobesedno najboljši dodatek šovu. Ja, si zabaven, a tudi mega talentiran in si to zaslužiš. Vesela sem, da si sprejel mesto profesionalnega plesalca," je zapisala plesalka Emma Slater. "Tako te imamo radi, si velik del razloga, zakaj je bila ta sezona tako posebna. Si dragulj in šov je lahko vesel, da te ima," pa je dodala plesalka Danielle Fishel Karp.

"Radi te imamo, Jan," je bila kratka in sladka plesalka Witney Carson McAllister, ki je na koncu 34. sezone ameriške različice Zvezde plešejo slavila zmago z Robertom Irwinom, sinom legendarnega Stevea Irwina. "Čestitke, brat, bil si izvrsten," je dodal plesalec Gleb Savchenko.