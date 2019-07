Slovenec zmagal v portugalskem pevskem šovu

Svetlolasi Jonatan Haller Pereira, pol Slovenec in pol Portugalec, je eden od zmagovalcev portugalskega pevskega šova La Banda (Skupina). 21-letni mladenič je tako uradno postal član nove petčlanske glasbene skupine.

Jonatan Haller Pereira je občinstvo prepričal s pesmijo Bruises. FOTO: Paulo Simões

Jonatan Haller Pereira, ki se je širši javnosti predstavil v šovu Slovenija ima talent, je prižgal svojo zvezdo na odru portugalskega pevskega šovaLa Bandain si na koncu tudi pripel zmago. V finalu je vsak posameznik zapel pesem, s katero je naredil največji vtis v oddaji. Jonatan je tako odpel čutno balado Bruises, ki jo v originalu izvaja Lewis Capaldi. ''Totalna ekstaza, kot da bil dal gol na finalu svetovnega prvenstva. Največ mi pomeni to, da sem samega sebe presegel v vsaki fazi oddaje. Zmaga mi je potrditev, da sem na pravi poti in da res delam to, kar mi je namenjeno,'' je za 24ur.com po zmagi strnil občutke 21-letnik. Več utrinkov si poglejte v priloženi fotogaleriji:

FOTO: Paulo Simões

Na koncu so o zmagovalcih odločali glasovi občinstva in žirije. Trije so bili izbrani s strani občinstva, dva pa je izbrala žirija. Jonatan je bil s strani občinstva izbran drugi. Poleg njega novo nastalo skupino sestavljajo še Bárbara Miranda, Gonçalo Mendes, Inês Marcelino inTatiana Duarte. Peterica je dobila pogodbo z založbo SONY ATV in snemanje albuma. Po zmagi se mu je življenje obrnilo na glavo, saj ga čaka ogromno dela, koncerti, snemanja. ''Veliko se je še za naučiti in pred mano je veliko izzivov,'' skromno pove in dodaja, da je razmišljal tudi o selitivi na Portugalsko, a bi rad ohranil tudi stike s Slovenijo.

21-letnika čaka snemanje albuma in nastopanje z na novo ustvarjeno glasbeno skupino. FOTO: Paulo Simões

In kakšni so načrti za naprej? ''Delat, delat, delat in biti vesel! Ogromno imam še za razvit, kar se tiče samega sebe, petja, plesa in vse kar se lahko sproti naučim od glasbene industrije, saj sodelujemo z najboljšimi profesionalci v državi,'' pove za konec. Jonatanov nastop v finalu si lahko pogledate spodaj:

