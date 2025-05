Slovenija bo gostila svetovno prvenstvo v hip hopu: Mi smo Dončić v košarki!

Naše plesalke in plesalci že več kot 20 let žanjejo lovorike na najbolj prestižnih plesnih tekmovanjih, svojo kakovost so nič kolikokrat dokazali tudi na odru šova Slovenija ima talent. Jeseni, ob samem vrhuncu sezone v urbanih plesnih zvrsteh, bomo zanje držali pesti na prvem svetovnem prvenstvu v hip hopu, breakingu, poppingu in hip hop battlih 2025 kar doma. Oktobra si boste v organizaciji Plesne zveze Slovenije lahko ogledali nastope več kot 4.000 plesalcev iz kar 45 držav kar v Sloveniji.

"Mi smo Dončić v košarki in Prevci v skokih. Cela Slovenija pozna Niko Kljun, vsa svetovna plesna zveza pozna Niko Kljun, poznajo Anžeta Škrubeta. Ves svet ve za Jana Ravnika, ki pleše ob boku Taylor Swift. Mi smo res dobri in zdi se mi, da si mora slovensko občinstvo dati priložnost dobiti pravo predstavo o plesu in plesnem svetu. In nimate veliko priložnosti za to, zdaj imate pa najboljšo na svetu," nam je o prihajajočem svetovnem prvenstvu povedala Azra Pucko, predstavnica organizatorja prvenstva.

Dodaja, da gre za velik mednarodni projekt, na katerega se z organizacijsko ekipo pripravljajo že več kot leto dni: "Prvič bomo gostili svetovno prvenstvo v hip hopu in ponosni smo, da smo si po dolgih prizadevanjih pridobili zaupanje za izvedbo tega dogodka."

Fiona Johnson, podpredsednica IDO in predsednica sekcije za moderne tekmovalne plese pri Plesni zvezi Slovenije, je izpostavila, da bo dogodek slovenskemu občinstu ponudil pravi spektakel, poudarila pa je tudi širši pomen prvenstva:"To ni le tekmovanje, temveč platforma za povezovanje svetovne plesne skupnosti, prenos znanja in spodbujanje mladih talentov. Gre za edino uradno mednarodno plesno tekmovanje. Verjamem, da bo Slovenija navdušila s profesionalnostjo, energijo in gostoljubnostjo."

V Sloveniji se s tekmovalnim hip hopom aktivno ukvarja več kot 3.500 plesalk in plesalcev, ki trenirajo v več kot 60 klubih po vsej državi. Priložnost za nastop na svetovnem prvenstvu si bodo skušali zagotoviti na julijskem državnem prvenstvu, v Ljubljani pa bo nastopila le peščica najboljših, ki bodo napadali naslove najboljših na svetu.

Dogodek bo spremljal tudi bogat spremljevalni program z delavnicami, okroglimi mizami in aktivacijami za obiskovalce. V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Turizmom Ljubljana in Slovensko turistično organizacijo bo dogodek, ki sodi med največje pri nas v tem letu, posebno pozornost namenil tudi vzpostavljanju trajnostnih vrednosti in učinkov med mladimi.