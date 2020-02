Jezersko je gostilo posebne goste iz britanske različice šova Zvezde plešejo. Slovenski plesalec Aljaž Škorjanec je na gurmansko razvajanje za svoj 30. rojstni dan pripeljal ameriško plesalko in svojo boljšo polovico Janette Manrara ter koreografa šova Jasona Gilkisona. Avtentičnost Jezerskega in lokalne surovine so navdušile svetovne popotnike.