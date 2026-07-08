Slovenija uspešna na svetovnem prvenstvu v Street Dance Showu

Slovenski plesalci so znova stopali na zmagovalne odre, osvajali svetovne naslove, podprvaška mesta in bronasta odličja ter pred domačim občinstvom pokazali, kaj pomeni plesati z energijo, samozavestjo, ekipnim duhom in popolno predanostjo. Medvode so bile več kot prizorišče tekmovanja – bile so prostor emocij, ponosa, navdušenja in trenutkov, ki ostanejo v spominu.

"Za nami so izjemni dnevi, ki so še enkrat pokazali, kako močna, ustvarjalna in povezana je slovenska plesna skupnost. Energija v dvorani pa je bila neverjetna. Ponosni smo, da smo lahko v Sloveniji gostili najboljše plesalce Evrope in sveta ter hkrati spremljali tako izjemne uspehe slovenskih tekmovalcev. Vsaka medalja, vsak nastop in vsak aplavz so dokaz, da ples povezuje ljudi, presega meje in ustvarja trenutke, ki ostanejo za vedno," je ob zaključku prvenstva poudarila Azra Pucko, soorganizatorka tekmovanj.

Eden najmočnejših slovenskih uspehov zadnjega dne je prišel v kategoriji Street Dance Show Duos Children, kjer sta Naja Pistotnik in Julija Jurgec osvojili prvo mesto in postali svetovni prvakinji. Slovensko veselje je dopolnil še en odličen rezultat, saj sta Neja Novak in Nejša Hafnar osvojili tretje mesto.

Slovenska moč se je nadaljevala tudi v kategoriji Street Dance Show Formations Children, kjer je svetovni naslov osvojila slovenska formacija ZZZZ, drugo mesto pa prav tako slovenska zasedba Bake It Happy. Tretje mesto je osvojila slovaška skupina District Dance. Otroške formacije so dvorano napolnile z igrivostjo, natančnostjo in neverjetno ekipno energijo, slovenski plesalci pa so znova dokazali, da prihodnost domačega street dance showa raste izjemno močno.

V mladinski kategoriji Street Dance Show Groups Juniors je Slovenija ponovno stopila na najvišjo stopničko. Zasedba I Am a Bee je osvojila prvo mesto in postala svetovni prvak, tretje mesto pa je pripadlo slovenski skupini Friends. Med njiju se je na drugo mesto uvrstila slovaška zasedba Unostar DS.

Posebej izjemen je bil tudi nastop slovenskih plesalk v kategoriji Street Dance Show Solos Female Juniors 2, kjer so slovenske predstavnice zasedle celoten zmagovalni oder. Nika Melihen je osvojila prvo mesto in postala svetovna prvakinja, Nika Janc je osvojila drugo mesto, Tijana Trkić pa tretje. Popoln slovenski oder je bil eden tistih trenutkov, ko je dvorana zaživela še glasneje, slovenske zastave pa so znova napolnile podelitev s ponosom in emocijami.

Tudi v članski konkurenci je Slovenija zadnji dan pokazala izjemno moč. V kategoriji Street Dance Show Solos Female Adults je Kanita Bjelkić ponovno stopila na vrh in osvojila prvo mesto, Taja Perovšek pa je slovenski uspeh dopolnila z drugim mestom. Tretje mesto je osvojila Rebeca Tomescu iz Romunije. Slovenski plesalki sta v eni najmočnejših kategorij pokazali tehnično dovršenost, samozavest, izraznost in odrsko moč, ki ju postavljajo med najboljše na svetu.