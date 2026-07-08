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Domača scena

Slovenija uspešna na svetovnem prvenstvu v Street Dance Showu

Medvode, 08. 07. 2026 16.58 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
E.K.
Slovenija svetovno prvenstvo v Street Dance Showu zaključila v izjemnem (zlatem) slogu

Slovenija je svetovno prvenstvo v Street Dance Showu I Feel Dance zaključila v zmagovalnem slogu in se znova uvrstila med najboljše plesne države na svetu. Slovenski plesalci so zadnji tekmovalni dan osvojili nove naslove svetovnih prvakov ter srebrna in bronasta odličja. Pred domačim občinstvom v Medvodah so navdušili z energijo, ekipnim duhom in vrhunskimi nastopi. Svetovno prvenstvo se je tako sklenilo v znamenju slovenskega plesnega uspeha.

Slovenski plesalci so znova stopali na zmagovalne odre, osvajali svetovne naslove, podprvaška mesta in bronasta odličja ter pred domačim občinstvom pokazali, kaj pomeni plesati z energijo, samozavestjo, ekipnim duhom in popolno predanostjo. Medvode so bile več kot prizorišče tekmovanja – bile so prostor emocij, ponosa, navdušenja in trenutkov, ki ostanejo v spominu.

Slovenija svetovno prvenstvo v Street Dance Showu zaključila v izjemnem (zlatem) slogu
Slovenija svetovno prvenstvo v Street Dance Showu zaključila v izjemnem (zlatem) slogu
FOTO: Girafon studio

"Za nami so izjemni dnevi, ki so še enkrat pokazali, kako močna, ustvarjalna in povezana je slovenska plesna skupnost. Energija v dvorani pa je bila neverjetna. Ponosni smo, da smo lahko v Sloveniji gostili najboljše plesalce Evrope in sveta ter hkrati spremljali tako izjemne uspehe slovenskih tekmovalcev. Vsaka medalja, vsak nastop in vsak aplavz so dokaz, da ples povezuje ljudi, presega meje in ustvarja trenutke, ki ostanejo za vedno," je ob zaključku prvenstva poudarila Azra Pucko, soorganizatorka tekmovanj.

Eden najmočnejših slovenskih uspehov zadnjega dne je prišel v kategoriji Street Dance Show Duos Children, kjer sta Naja Pistotnik in Julija Jurgec osvojili prvo mesto in postali svetovni prvakinji. Slovensko veselje je dopolnil še en odličen rezultat, saj sta Neja Novak in Nejša Hafnar osvojili tretje mesto.

Slovenska moč se je nadaljevala tudi v kategoriji Street Dance Show Formations Children, kjer je svetovni naslov osvojila slovenska formacija ZZZZ, drugo mesto pa prav tako slovenska zasedba Bake It Happy. Tretje mesto je osvojila slovaška skupina District Dance. Otroške formacije so dvorano napolnile z igrivostjo, natančnostjo in neverjetno ekipno energijo, slovenski plesalci pa so znova dokazali, da prihodnost domačega street dance showa raste izjemno močno.

V mladinski kategoriji Street Dance Show Groups Juniors je Slovenija ponovno stopila na najvišjo stopničko. Zasedba I Am a Bee je osvojila prvo mesto in postala svetovni prvak, tretje mesto pa je pripadlo slovenski skupini Friends. Med njiju se je na drugo mesto uvrstila slovaška zasedba Unostar DS.

Posebej izjemen je bil tudi nastop slovenskih plesalk v kategoriji Street Dance Show Solos Female Juniors 2, kjer so slovenske predstavnice zasedle celoten zmagovalni oder. Nika Melihen je osvojila prvo mesto in postala svetovna prvakinja, Nika Janc je osvojila drugo mesto, Tijana Trkić pa tretje. Popoln slovenski oder je bil eden tistih trenutkov, ko je dvorana zaživela še glasneje, slovenske zastave pa so znova napolnile podelitev s ponosom in emocijami.

Tudi v članski konkurenci je Slovenija zadnji dan pokazala izjemno moč. V kategoriji Street Dance Show Solos Female Adults je Kanita Bjelkić ponovno stopila na vrh in osvojila prvo mesto, Taja Perovšek pa je slovenski uspeh dopolnila z drugim mestom. Tretje mesto je osvojila Rebeca Tomescu iz Romunije. Slovenski plesalki sta v eni najmočnejših kategorij pokazali tehnično dovršenost, samozavest, izraznost in odrsko moč, ki ju postavljajo med najboljše na svetu.

The Story of My Life
The Story of My Life
FOTO: Girafon studio

Slovensko slavje se je nadaljevalo tudi v kategoriji Street Dance Show Duos Adults, kjer sta Taja Perovšek in Inti Martini Bau osvojila svetovni naslov. Drugo in tretje mesto je pripadalo slovaškima paroma.

Med najodmevnejšimi rezultati zadnjega dne je bil tudi uspeh v kategoriji Street Dance Show Formations Adults, kjer je slavila slovaška zasedba District Dance, slovenska formacija School Break pa je osvojila odlično drugo mesto. Tretje mesto je pripadlo poljski skupini 4 Soul.

V kategoriji Street Dance Show Solos Female Juniors 1 je prvo mesto osvojila Juliana Polakova iz Slovaške, slovenski plesalki pa sta poskrbeli za izjemen uspeh na zmagovalnem odru. Janette Goste je osvojila drugo mesto, Ana Zofija Platnik pa tretje. Slovenski uspeh so v tej kategoriji dopolnile še druge predstavnice, ki so se uvrstile med najboljše in pokazale, da Slovenija tudi v mlajših solističnih kategorijah ostaja izjemno močna.

Zadnji dan je prinesel tudi kategorijo Street Dance Show Formations Adults 2, drugo mesto je osvojila slovenska produkcija The Story of My Life. Velike produkcije so še enkrat pokazale, kako spektakularen je lahko street dance show, ko se na odru združijo številni plesalci, močna zgodba, glasba, kostumi in celostna vizualna podoba.

Preberi še Slovenski plesalci zadnji dan evropskega prvenstva do izjemnih uspehov

IDO Svetovno prvenstvo v Street Dance Showu I Feel Dance 2026 Supported by I Feel Slovenia je s tem v Medvodah doseglo izjemen zaključek. Po evropskem prvenstvu v Show Danceu so Medvode gostile še najboljše street dance show plesalce sveta in v nekaj dneh postale pravo mednarodno plesno središče.

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