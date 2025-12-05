Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

'Slovenije v imenu 20.000 otrok, ki so umrli v Gazi, ne bo na Evroviziji'

Ženeva, 05. 12. 2025 07.52 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , R. M.
Komentarji
139

Po skupščini EBU je jasno, da bo Izrael lahko sodeloval na Evroviziji. Vprašanje na glasovanju je bilo, ali naj Evrovizijo izvedejo po novem scenariju. "Vprašanje je bilo zelo pametno postavljeno in je verjetno zavedlo mnoge, ki so želeli glasovati o tem," je povedala predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak. Ob tem je dodala, da Slovenije na glasbenem tekmovanju ne bo "v imenu 20.000 otrok, ki so umrli v Gazi".

Na četrtkovi generalni skupščini EBU v Ženevi so torej glasovali o tem, ali naj generalna skupščina izvede Evrovizijo po trenutno načrtovanem scenariju. Ta vsebuje sveženj ukrepov in dejanj, ki so povezana z glasovanjem, a brez glasovanja o sodelovanju članic. 11 držav je glasovalo za odločanje o sodelovanju članic, pet se jih je vzdržalo, druge pa si niso želele sprememb.

Izrael ostaja del Evrovizije.
Izrael ostaja del Evrovizije. FOTO: AP

Gorščak je v nagovoru članic pred odločitvijo med drugim spomnila, da je EBU v tednu po ruski agresiji na Ukrajino zavrnil sodelovanje ruskega predstavnika, zdaj pa si EBU ne upa zavrniti Izraela. Dodala je, da razume stališče izraelske radiotelevizije (KAN), saj bi se, če bi odstopila od tekmovanja in dovolila, da Evrovizija postane le festival pesmi, znašla pod pritiskom izraelske vlade. "Vsi smo v pasti. Smo talci političnih interesov izraelske vlade," je dejala.

Gorščak je še povedala, da ne govori o svojem osebnem prepričanju, saj v EBU zastopa RTV Slovenija, slovensko javnost in izvajalce iz Slovenije. "Že tretje leto zapored javnost zahteva, da rečemo ne sodelovanju katere koli države, ki napada drugo državo. Slediti moramo evropskim standardom za mir in razumevanje. Evrovizija je bila od vsega začetka prostor za veselje in srečo, izvajalce in občinstvo je združevala glasba in tako bi moralo tudi ostati," je dodala. Gorščak je svoj nagovor sklenila z besedami, da Slovenija "v imenu 20.000 otrok, ki so umrli v Gazi", ne bo sodelovala na Evroviziji, če bo tam Izrael.

Preberi še Zelena luč za Izrael, ki ostaja del Evrovizije

Direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat je povedala: "TV Slovenija je bila na ravni EBU pobudnica razprave o spornosti izraelskega sodelovanja na izboru za pesem Evrovizije. Menimo, da bi tu EBU lahko pokazal načelno in etično držo in obžalujemo, da zveza, v kateri sodelujemo, tega ni bila sposobna. Že več kot leto dni opozarjamo, da ne moremo stati na istem odru s predstavnico države, ki je povzročila genocid Palestincev v Gazi. Opozarjamo, da je Gaza edino ozemlje na svetu, kjer delovanje tujih novinarjev ni mogoče in kjer ljudje še vedno umirajo v nevzdržnih humanitarnih in varnostnih razmerah."

Bojkot Evrovizije so poleg Slovenije za enkrat napovedale javne radiotelevizije iz Španije, Nizozemske in Irske. RTV Slovenija po napovedih Evrovizije tudi ne bo prenašala.

Evrovizija bo naslednje leto zopet na Dunaju.
Evrovizija bo naslednje leto zopet na Dunaju. FOTO: AP

Uvedli več novosti

EBU je napovedala tudi več sprememb glede glasovanja na prihodnji Evroviziji, o čemer so, in ne o Izraelu, glasovali v četrtek zvečer. V oba polfinala se vrača ocena žirije, ki bo prispevala polovico glasov. V njej bodo morali biti tudi mlajši žiranti, stari med 18 in 25 let. Prepolovili so tudi število glasov, ki jih je mogoče v telefonskem glasovanju oddati za posameznega izvajalca, do zdaj je bila meja 20. Tako bi spodbudili občinstvo, da glasuje za več izvajalcev. Kljub temu, da po navedbah EBU ni prišlo do napak pri televotingu, kar jim je bilo očitano, bodo vseeno uvedli dodatne varovalke.

Uvedli so tudi omejitev predevrovizijske promocije. V nekaterih državah, med njimi je tudi Izrael, vladne agencije sodelujejo pri promociji izvajalca ali pesmi tako na družbenih omrežjih kot s plačevanjem oglasov na spletu. Tako imajo po mnenju kritikov precejšnjo prednost pred državami oziroma javnimi radiotelevizijami, ki si tega ne morejo ali ne želijo privoščiti.

evrovizija slovenija izrael
Naslednji članek

'Če ne vi, bodo pa vaši otroci sobivali z roboti'

SORODNI ČLANKI

Zelena luč za Izrael, ki ostaja del Evrovizije

Bo Izrael tekmoval na Evroviziji?

Prenos Evrovizije 'za zdaj ni načrtovan'

Evrovizija spreminja pravila po kontroverznem rezultatu Izraela

Prvi koncert Klemna Slakonje po Evroviziji

Avstrijski kancler odločno za udeležbo Izraela na Evroviziji

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (139)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
lokson
05. 12. 2025 09.12
Kako piarovski naslov.
ODGOVORI
0 0
Pajki
05. 12. 2025 09.12
+1
Pa je šla dobra uvrstitev
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
05. 12. 2025 09.11
+2
Zdenarjem ki ga pobirajo z rtv goljufijo podpirajo terorizem. Kdo to placuje je nor saj s tem tudi sam daje podporo islamskim skrajnezem levemu ekstremizmu teroristicnim frakcijam na bliznjem vzhodu.....
ODGOVORI
2 0
Magic-G-spot
05. 12. 2025 09.12
Uvozeni so opraviceni placila in jih vi podpirate. Na rtv bi ze zdavnaj morala vdret policija pa jih vse vkleniti.
ODGOVORI
0 0
Bratjeslovani
05. 12. 2025 09.10
+2
Hvala Izrael, da si nam preprečil še eno podražitev RTV naročnine.
ODGOVORI
2 0
rogla
05. 12. 2025 09.09
+2
Pravilna odločitev, pa ne samo zaradi Izraela!
ODGOVORI
2 0
Perivnik
05. 12. 2025 09.12
+1
Zaradi nesposobnosti slovenskih udeležencev?
ODGOVORI
1 0
Mclaren
05. 12. 2025 09.09
+1
Brezjajcna Evropa, jaooooo.
ODGOVORI
1 0
Magic-G-spot
05. 12. 2025 09.09
+1
Dobesedno je to podpiranje terorizma skozi prireditev ki nebi smela biti politicna. Kaksno je to sporocilo mladim? Ze velikokrat sem vam napisal in bom se enkrat.c Tale vlada skupaj z odgovornimi na RTV spada komplet na zatozno klop in v zapor. Genocida ni bilo sam nekaterim se vedno ni jasno no nekaterim pa je zato jih pa duti zaradi sramu nebo na Evroviziji. Pravijo da zaradi 20.000 umrlih otrok v resnici pa zaradi vilitev in da ne izpade ven kako se lazejo ze ves cas. Nocejo si priznati da so na napacni strani pa so raje se naprej izbrali skrajnost.
ODGOVORI
2 1
bu?e24 1
05. 12. 2025 09.12
Ke bo večji terorist od izraela celo svojega zaveznika so posadili da je precednik prej sekularne države zdej pa islamse anje isis je izrael
ODGOVORI
0 0
Janez23
05. 12. 2025 09.08
-1
Skrajni levičarji iz Slovenije, Španije, Nizozemske in Irske so zelo razočarani in grozijo z odhodom iz Evrosonga, če bo tam nastopil Izrael. Seveda teh levakov ni nihče jeb... 5%, niti niso glasovali, Avstrija je celo odpovedala organizacijo, če ne bo Izraela, prav tako je akciji skrajnih levičarjev nasprotovalo 40 od 44 članic CBU.
ODGOVORI
1 2
Mclaren
05. 12. 2025 09.10
-1
Pol si se pa zbudil
ODGOVORI
0 1
jablan
05. 12. 2025 09.07
+8
Bravo itak je ta evro💩💩💩💩💩
ODGOVORI
8 0
2point honey
05. 12. 2025 09.01
+0
Podpiranje Hamasa ni dobrodošlo! Izsiljevanje, na podlagi Eurovizije je otroško in filanje informacij v družbo na napačen način!
ODGOVORI
6 6
Mclaren
05. 12. 2025 09.11
Podpiranje Izraela tudi ni način.
ODGOVORI
0 0
zvizi
05. 12. 2025 08.59
+2
Fuj pa ta izprijeni družba!!!;;
ODGOVORI
2 0
portorico 1
05. 12. 2025 08.59
+7
Saj tam tako nimamo Kekci kaj iskati!
ODGOVORI
7 0
jank
05. 12. 2025 08.58
-4
Globok poklon vodstvu RTV za to odločitev! Ne gre samo 20.000 otrok, gre za načrtno iztrebljanje in popolno razrušitev objektov na območju Gaze.
ODGOVORI
6 10
ZMERNI DESNIČAR
05. 12. 2025 09.01
+0
Če je bilo tole res iztrebljanje celotnega prebivalstva Gaze, so pa Izraelci res slabi pri iztrebljanje glede nato, da je se število prebivalcev še povečalo
ODGOVORI
6 6
jank
05. 12. 2025 09.09
Koliko zgradb še stoji? Zakaj so jih načrtno rušili? Zato, da bi obupani ljudje zapustili Gazo.
ODGOVORI
0 0
BitterTruth
05. 12. 2025 08.58
+4
Me ne zanima kaj je razlog, odločitev me je pa osrečila.
ODGOVORI
6 2
Sionist
05. 12. 2025 08.58
+8
slovenija ima tako dober izgovor za se ne tam ZOPET OSMESITI!
ODGOVORI
9 1
Grabn Valer
05. 12. 2025 08.57
+2
Na vsako pasjo procesijo pa tud ni treba da gremo.
ODGOVORI
3 1
Uporabnik1921539
05. 12. 2025 08.57
+4
prihranek!
ODGOVORI
4 0
Petur
05. 12. 2025 08.57
+1
sploh v eu ne potrebujemo niti enega tistih..
ODGOVORI
2 1
Luka40
05. 12. 2025 08.56
+10
Sicer pa upam, da čim prej ukinejo ta show of f..eaks.....
ODGOVORI
12 2
Ana15
05. 12. 2025 08.55
-2
Bomo šli pa v Dunaj.
ODGOVORI
0 2
Artechh
05. 12. 2025 09.02
+1
Na Dunaj *
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385