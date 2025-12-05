'Slovenije v imenu 20.000 otrok, ki so umrli v Gazi, ne bo na Evroviziji'

Po skupščini EBU je jasno, da bo Izrael lahko sodeloval na Evroviziji. Vprašanje na glasovanju je bilo, ali naj Evrovizijo izvedejo po novem scenariju. "Vprašanje je bilo zelo pametno postavljeno in je verjetno zavedlo mnoge, ki so želeli glasovati o tem," je povedala predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak. Ob tem je dodala, da Slovenije na glasbenem tekmovanju ne bo "v imenu 20.000 otrok, ki so umrli v Gazi".

Na četrtkovi generalni skupščini EBU v Ženevi so torej glasovali o tem, ali naj generalna skupščina izvede Evrovizijo po trenutno načrtovanem scenariju. Ta vsebuje sveženj ukrepov in dejanj, ki so povezana z glasovanjem, a brez glasovanja o sodelovanju članic. 11 držav je glasovalo za odločanje o sodelovanju članic, pet se jih je vzdržalo, druge pa si niso želele sprememb.

Izrael ostaja del Evrovizije. FOTO: AP icon-expand

Gorščak je v nagovoru članic pred odločitvijo med drugim spomnila, da je EBU v tednu po ruski agresiji na Ukrajino zavrnil sodelovanje ruskega predstavnika, zdaj pa si EBU ne upa zavrniti Izraela. Dodala je, da razume stališče izraelske radiotelevizije (KAN), saj bi se, če bi odstopila od tekmovanja in dovolila, da Evrovizija postane le festival pesmi, znašla pod pritiskom izraelske vlade. "Vsi smo v pasti. Smo talci političnih interesov izraelske vlade," je dejala. Gorščak je še povedala, da ne govori o svojem osebnem prepričanju, saj v EBU zastopa RTV Slovenija, slovensko javnost in izvajalce iz Slovenije. "Že tretje leto zapored javnost zahteva, da rečemo ne sodelovanju katere koli države, ki napada drugo državo. Slediti moramo evropskim standardom za mir in razumevanje. Evrovizija je bila od vsega začetka prostor za veselje in srečo, izvajalce in občinstvo je združevala glasba in tako bi moralo tudi ostati," je dodala. Gorščak je svoj nagovor sklenila z besedami, da Slovenija "v imenu 20.000 otrok, ki so umrli v Gazi", ne bo sodelovala na Evroviziji, če bo tam Izrael.

Direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat je povedala: "TV Slovenija je bila na ravni EBU pobudnica razprave o spornosti izraelskega sodelovanja na izboru za pesem Evrovizije. Menimo, da bi tu EBU lahko pokazal načelno in etično držo in obžalujemo, da zveza, v kateri sodelujemo, tega ni bila sposobna. Že več kot leto dni opozarjamo, da ne moremo stati na istem odru s predstavnico države, ki je povzročila genocid Palestincev v Gazi. Opozarjamo, da je Gaza edino ozemlje na svetu, kjer delovanje tujih novinarjev ni mogoče in kjer ljudje še vedno umirajo v nevzdržnih humanitarnih in varnostnih razmerah." Bojkot Evrovizije so poleg Slovenije za enkrat napovedale javne radiotelevizije iz Španije, Nizozemske in Irske. RTV Slovenija po napovedih Evrovizije tudi ne bo prenašala.

Evrovizija bo naslednje leto zopet na Dunaju. FOTO: AP icon-expand

Uvedli več novosti