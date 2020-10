Slovenka do prestižne nagrade s torto lika iz Avatarja, v katero je vložila 70 ur dela

Tokrat se je lotila izdelave torte Daenerys, lika iz uspešne serije Igra prestolov in torte Neytiri, lika iz filma Avatar. " Neytiri, lik iz filma Avatar, sem ustvarjala okoli 70 ur. Lahko bi jo izdelala malo hitreje, a sem ves čas snemala in hkrati pojasnjevala postopek, kar je dodalo kar nekaj ur. Iz teh posnetkov bo nastal video, kako izdelati Neytiri, ki bo objavljen v okviru učnega programa, ki ga pripravljam na svoji spletni strani. Sem oboževalka filma Avatar in ko sem iskala lik, ki bi ga rada izdelala, se mi je Neytiri zdela prava odločitev, " je za 24ur.com o svoji zmagovalni torti povedala Eva, ki je med 450 prijavljenimi z vsega sveta prejela največ glasov na družbenem omrežju Facebook, in sicer 7500 všečkov. A nič manj ni navdušila njena druga torta Daenerys, ki je bila prav tako deležna ogromnega odziva.

"Zelo sem hvaležna za ta uspeh in glasove z vsega sveta. Predvsem sem navdušena nad neverjetno podporo sodržavljanov. Slovenija ima veliko srce. Hvala še enkrat. Torta je še vedno v hladilniku mojega studia. Nekako je zmanjkalo časa, da bi povabila prijatelje na pogostitev. Zdaj ni več za pojest, pa vendar bi bilo dobro imeti kakšno fotografijo ali posnetek razreza. Ljudi vedno zanima, kakšna je znotraj (nasmeh),"je dejala po zmagi, zaradi katere je dobila veliko medijske pozornosti in prepoznavnosti, za kar je izredno hvaležna.

"Verjamem v svoje poslanstvo, to pa je navdihovati ljudi, da najdejo svojo zvezdo severnico in začnejo verjeti, da je vse mogoče. Osebe, ki čutijo srečo in izpopolnjenost, so boljše mame, boljši očetje, prijatelji, sodelavci. Moje neuresničljive sanje so, da bi bil ta svet srečen prostor za vse nas. To najraje počnem skozi svojo strast do ustvarjanja sladkih umetnin in predajanja znanja ljubiteljskim in profesionalnim ustvarjalcem tort. In to je moj majhen prispevek k temu velikemu cilju."