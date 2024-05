Slovenka, ki je oblekla raperko Cardi B: Tudi z njo sem bila v stiku

Tanja Vidic je mlada slovenska modna oblikovalka, ki jo je doletela prav posebna čast. Njeno kreacijo namreč na novi naslovnici revije Rolling Stones nosi slovita raperka Cardi B. Kot je povedala 25-letnica, je v stik stopil njen stilist, nato pa so se povezali in začeli skupaj ustvarjati. V procesu ustvarjanja je bila v stiku tudi s svetovno znano zvezdnico, nista pa se srečali v živo.

Tanja Vidic je tista Slovenka, ki jo je doletela čast, da je izdelala unikatno obleko za eno od slovitih ameriških zvezdnic. V njeni kreaciji je za naslovnico revije Rolling Stone pozirala raperka Cardi B. Kako je mladi slovenski modni oblikovalki uspelo priti do tako velike zvezde? "Za oblačila po meri v mojem stilu me je kontaktiral njen stilist. Nato smo stopili še v stik s Cardi B," je povedala presrečna oblikovalka. "Ko sem dobila njegovo sporočilo, sem bila v šoku. Počutila pa sem se zelo dobro, a tudi malo živčna, saj je on resnično priznan modni stilist. Je pa to zares velik modni projekt," je še dodala.

Tanjo Vidic je doletela čast, da je oblekla slovito Cardi B. FOTO: POP TV icon-expand

Sodelovanje z ekipo slavne pevke je seveda potekalo po določenih smernicah. "Pogledali so moja prejšnja dela in nato smo po njihovih smernicah združili, kar jim je najbolj ustrezalo. Tudi oni so izbrali to barvo, videli pa so jo v mojih prejšnjih kolekcijah, ker zelo rada uporabljam barve," je zaupala potek dela in razložila, kje se najbolj vidi njen podpis. "Sama sem dizajnirala cel zgornji del. Potem sem jim poslala več različic, izbrali pa so tistega, ki je bil v resnici tudi meni najbolj všeč. Pred tem so mi poslali mere Cardi B, komunicirali pa smo tudi z njo, a ne osebno. V živo nismo imeli probe, saj sem stvari poslala v Miami, kjer ona živi in kjer imajo oni svoje prostore," je razkrila.

Junijska naslovnica revije je bila objavljena v četrtek, Tanja pa vse do konca ni vedela, ali so izbrali njeno kreacijo ali ne. Ko je bila naslovnica revije javno objavljena, se je s svojim dosežkom pohvalila tudi na družbenih omrežjih ter se zahvalila vsem, s katerimi je sodelovala. Za svoje delo je prejela že veliko čestitk. "Veliko ljudi, ki me pozna, pa tudi tisti, ki me ne, so se odzvali. Odzivi so pozitivni, veliko je bilo čestitk, pa tudi že nekaj povpraševanja za vnaprej," je povedala skromna oblikovalka.

