Slovenka leta 2020 je Natalija Spark

Na slavnostni prireditvi, ki je letos potekala po spletu, so razglasili Slovenko leta 2020. Bralke in bralci revije Zarja Jana so med 12 navdihujočimi ženskami izbrali Natalijo Spark , tolmačko slovenskega znakovnega jezika in psihoterapevtko.

Natalija Spark je kot tolmačka slovenskega znakovnega jezika vez med gluhim in slišečim svetom, kar je še posebno v času epidemije lahko življenjskega pomena. Znakovni jezik ji je bil tako rekoč položen v zibelko, saj se je rodila gluhima očetu in materi. To jo je usmerilo na njeno življenjsko pot – želela je pomagati drugim. Po težki ločitvi, ko je z najstniško hčerjo ostala na cesti in s pomočjo dobrih ljudi dobila streho nad glavo, ji je uspelo končati študij pedagogike in andragogike. Za diplomsko delo je prejela Prešernovo nagrado. Ko si je uredila življenje in se pri dobrih štiridesetih odločila za magistrski študij psihosocialne pomoči, je pod svoje okrilje sprejela še dva malčka, za katera biološka mama ni našla (po)moči. Padci v življenju so ji dali samo še več moči za pomoč drugim. Poseben izziv zanjo je tolmačenje gledaliških predstav, ki so bile do zdaj gluhim nedostopne. S svojim izjemno zavzetim delo psihosocialne delavke in tolmačke Sparkova simbolno predstavlja še vedno precej prezrto skupnost gluhih in jim odpira nova vrata.

Slovenka leta 2020 je v zahvalnem govoru izpostavila, da je bilo tudi ostalih enajst nominirank izjemnih in da njihove zgodbe niso nič manj pomembne: ''Zato je vseh nas dvanajst kandidatk zame zmagovalk – s svojimi izstopajočimi osebnostnimi in vidnimi dosežki. Želim se zahvaliti vsem, ki so bili z mano na poti do nagrade, in vsem, ki so si vzeli čas in glasovali. Zahvala tudi gospe Ljubici, ki ustvarja čudovite ženske kipce in nas z njihovo simboliko razvaja. To nepozabno darilo je zame potrditev, da delam prav, čeprav mnogokrat ni 'fajn'. Hvala vsem!''