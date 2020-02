Slovenka na večerji s priznanim režiserjem Cameronom o hobotnicah

Slovenci smo v zadnjih letih zelo uspešni zunaj meja. Svoje ime je čez lužo ponesla tudi izjemno uspešna slovenska modna oblikovalka Matea Benedetti, ki se je s svojo znamko luksuzne trajnostne mode predstavila v Hollywoodu. Na samem dogodku je klepetala tudi s slavnim režiserjem Jamesom Cameronom, ki se je podpisal pod uspešnico Titanik.

Harold Weghorst, Samata Pattinson, direktorica Red Carpet Green Dress, in Matea Benedetti FOTO: Jose Perez

Organizacija Red Carpet Green Dress (RCGD), ki jo je ustanovila Suzy Amis Cameron, žena priznanega režiserja Jamesona Camerona, je k sodelovanju povabila slovensko modno oblikovalko Mateo Benedetti in njeno znamko luksuzne trajnostne mode Benedetti Life ter tekstilnega velikana Lenzinga, s katerim so lansirali posebno vrsto tekstila za trajnostno modo. RCGD si namreč želi modnemu svetu prinesti rešitev, ki bi spremenila način oblačenja, zlasti na rdeči preprogi, ki nima široke palete rešitev iz naravnih ekoloških materialov. Dogodka, ki je potekal štiri dni pred podelitvijo oskarjev v Los Angelesu, se je udeležila tudi Matea, kjer se je med drugim družila tudi z režiserjem filmske uspešnice Titanik Jamesom Cameronom. Slavnostni govor bi morala namreč imeti Suzy Amis Cameron, ki pa je zaradi bolezni nalogo predala možu, ki jo je tudi prevzel. Matea nam je v pogovoru povedala, kako je prišlo do sodelovanju, od kod je črpala idejo za obleko in o čem je tekel pogovor s Cameronom.

Benedetti Life obleka iz tkanine TENCEL Luxe FOTO: Jose Perez

Kako je prišlo do sodelovanja z organizacijo Red Carpet Green Dress (RCGD)? Carpet Green Dress je sodeloval s tekstilnim velikanom Lenzing TENCEL Luxe, da bi lansirali nov material za trajnostno modo. Za to priložnost so me povabili preko Vegan Fashion Weeka, ker delujem pod luksuzno in etično blagovno znamko Benedetti Life, da oblikujem obleko iz novega materiala, saj bo modnemu svetu prinesla rešitev, ki bo spremenila način oblačenja, zlasti za rdečo preprogo, ki nima široke palete rešitev iz naravnih ekoloških materialov. Sprva so iz Red Carpet Green dress želeli povabiti ameriškega dizajnerja, ampak ker je Vegan Fashion Week globalna platforma, so se dejansko odločili, po njihovem mnenju, za najboljšega na področju luksuza in etike, kar je tudi mene osebno presenetilo. Kakšna je vizija organizacije Red Carpet Green Dress (RCGD)? Red Carpet Green Dress (RCGD) je globalna organizacija za uvajanje sprememb, ki jo je ustanovila vodilna zagovornica okolja Suzy Amis Cameron. RCGD je že več kot desetletje na vsakoletni podelitvi oskarjevih nagrad, z ambasadorji, kot so Naomie Harris, Emma Roberts in Lakeith Stanfield, oblečeni v trajnostna gala oblačila. Ko so pred 10 leti začeli potovanje z rdečo preprogo Green Dress, je bil lov na tekstil izziv in povod za razmislek, medtem ko je danes čedalje več zvezdnic, ki promovirajo trajnostno modo na rdeči preprogi.

Benedetti Life obleka iz tkanine TENCEL Luxe FOTO: Jose Perez

Oblikovali ste posebno obleko, ki je bila predstavljena na gala dogodku Red Carpet Green Dress pred oskarji v Los Angelesu. Kako ste jo zasnovali? Obleka je ročno izdelana iz 100 % biorazgradljivega materiala TENCEL Luxe, kar pomeni, da če jo odvržemo v naravo, se razgradi v petih tednih, medtem pa je v omari lahko več kot 50 let. Osnovna surovina je les. Obleka bo ostala v stalni zbirki Red Carpet Green Dress v Los Angelesu in ni na prodaj, ker je prvi primer na svetu iz tega luksuznega in trajnostnega materiala, ne vem pa, če bo to obleko kdaj nosila kakšna zvezdnica, nimam tega podatka. Proces nastajanja obleke je bil zame nočna mora, ker sem imela nenormalno malo časa samo zaradi logistike, ker je blago prepozno prišlo v Slovenijo, istočasno pa sem imela letalske karte in datum dogodka določen. Nisem vedela, če bom sploh uspela uresničiti takšen izziv. Obleka je nastala praktično v enem dnevu. Izdelovali smo jo trije, želela sem pa pokazati, česa vsega je zmožna ta inovacija, zato so uporabljene različne tekstilne manipulacije. Kaj vam osebno pomeni ta poslovni uspeh? Kako se tuje tržišče razlikuje od našega? Zame osebno je to še ena obleka več, za blagovno znamko pa je pomembno pozicioniranje ob boku modnega velikana, kot je Louis Vuitton, in to v okviru oskarjev. Bistvena razlika tujega tržišča je samo velikost in kupna moč. Ker je Suzy Amis Cameron, ustanoviteljica združenja RCGD, zbolela tik pred dogodkom, je namesto nje imel otvoritveni govor njen mož, priznani režiser Jameson Cameron.Sta si uspela izmenjati kakšno besedo?

Filmski režiser James Cameron, oblikovalka Matea Benedetti in Harold Weghorst, podpredsednik Global Marketinga Lenzing FOTO: Jose Perez

Z Jamesom Cameronom sem pokramljala na skupni večerji, spregovorila sva o ekologiji, o novih tekstilih, s katerimi oblikujem, o hobotnici, ki je inspiracijska žival naslednje sezone Benedetti Life. Veliko je vedel o hobotnicah z znanstvenega vidika, povedal mi je, da se je odločil za veganstvo, ne zaradi sočutja do živali, marveč zaradi zaščite planeta, z ženo sta predana trajnostnemu življenjskemu slogu, njegov zadnji dokumentarec "The game changers" govori o rastlinski hrani, proteinih in športnikih. Na koncu sem mu povedala, da sem za njega in ženo iz Slovenije prinesla ekološko darilo in sem ga seveda pozabila v apartmaju. Mislim, da se je iz srca nasmejal in na koncu sva se pogovarjala še v italijanskem jeziku. Glede na to, da v zadnjem času zasledimo veliko člankov na temo, kako ljudje s poseganjem v naravo uničujemo planet, ki se nam potem ’maščuje’ v obliki naravnih katastrof, me zanima, katere surovine uporabljati pri delu? Kakšen je vaš pogled? Če se trudim bit objektivna, bi bil moj idealni model bivanja na zemlji takšen: trajnostna gradnja in transport, biorazgradljiva oblačila in reciklirana, zmanjšana poraba mesa maksimalno dvakrat tedensko, enkrat ribe, ostalo zelenjava, pri sorazmerno povišani populaciji veganov, presnojedcev, vegetarijancev, ukinitev embalaže in plastike takoj, nadomestilo je lahko biorazgradljiva plastika. Ukrepi: uvajanje dodatnega davka na vse izdelke, ki niso v skladu s trajnostnim načinom življenja, ker žal edino visoke cene mesa, plastičnih produktov in hitre mode bi uspele spraviti naš planet v harmonično stanje. Preveč nas je, tudi to je en velik izziv. Sajenje dreves in predvsem maka bi nagrajevala. Podpirala bi lokalno predelano hrano in v osnovne šole uvedla predmet Etika in ekologija. Pri Benedetti Life se trudimo uporabljati le biorazgradljive in certificirane tekstile, prijazne živalim in še veliko dela bo potrebno postoriti za dejanske premike. Katero svetovno zvezdo bi najraje oblekli in zakaj? Greto Thunberg, ker mislim, da edino oblačil nima ekoloških in bi jo rada podprla, ker je vzgled poguma in dejanj. Kakšni so načrti za naprej? Trenutno zaključujem novo kolekcijo, posvečeno hobotnicam, delam predstavo v Nemčiji in opero v Ljubljani, z Janom Oblakom sva lansirala ekološki box in ekološki T-shirt z njegovim podpisom in seveda pred mano je nov semester na Fakulteti za dizajn.