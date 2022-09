Slovenka o srečanju z Markom Wahlbergom: Čestital mi je za rojstni dan

Aneja Novak iz Novega mesta se je s prijateljicami sprehajala po piranskih ulicah, ko je v bližini zagledala Marka Wahlberga , ki se je v spremstvu varnostnikov odpravljal na snemanje akcijskega filma Our Man from Jersey , ki trenutno poteka v Piranu. "Z družino imamo v Piranu stanovanje, zato smo s prijateljicami pogosto tam. Ker smo imele prosto, smo odšle praznovat, prav tako pa se nam je zdelo dobro, da si ogledamo snemanje, kjer morda še koga srečamo. Prav to se je zgodilo, in to ravno na moj 23. rojstni dan."

"Prepoznala sem ga že od daleč, ker gledam njegove filme. Videl je, da sem imela reakcijo: 'O moj bog, koga sem videla,' zato se je malo sklonil. Ko smo pristopile, pa je bil zelo prijazen, vprašal je, iz kod smo. Povedala sem, da imam rojstni dan, nato pa je sam ponudil, če želimo z njim narediti selfi, jaz pa sem naju še posnela. Bil je tako prijazen, da sploh ne vem, kako je to mogoče. Vsaki izmed nas je dal pozornost, nas pozdravil, pogledal v oči. Vse je bilo zelo hitro, čestital mi je za rojstni dan, na koncu pa rekel: 'Vse dobro, imejte lep dan.' Res je bil prijazen, da si je sploh vzel čas, ker smo videle, da so ga ti, ki so bili z njim, malo podili naprej, češ da se mu mudi," je srečanje s hollywoodskim zvezdnikom opisala Aneja. Nad srečanjem, ki si ga lahko ogledate zgoraj, je bila navdušena, saj je Wahlbergova velika oboževalka. Najbolj so ji všeč njegovi filmi Zvezda rocka, Ted in komedija Me Time, v kateri je zaigral s Kevinom Hartom.