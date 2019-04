Slovenka Tjaša v družbi hollywoodskega zvezdnika

Salma Hayek in Samuel L. Jackson med snemanjem enega od prizorov v Rovinju.

Rovinj so v zadnjih dneh zavzeli hollywoodski zvezdniki Samuel L. Jackson, Ryan ReynoldsinSalma Hayek, ki so začeli snemanje drugega dela akcijske komedije Krij mi hrbet.

V njem bo, kot smo že poročali, nastopila tudi slovenska kaskaderka Tjaša Perko, žena nekdanjega profesionalnega smučarjaRoka Perka.

Tjaša, ki bo v filmu pri zahtevnih akcijskih prizorih na pomoč priskočila lepi 52-letni Mehičanki Salmi Hayek, žal ne sme razkrivati podrobnosti, saj jo zavezuje pogodba.