Slovenka za letošnji filmski festival v Cannesu oblekla več zvezdnikov

Večinoma Mateo Benedetti zvezdniki najdejo kar prek družbenih omrežij. Na rdeči preprogi letošnjega filmskega festivala v Cannesu se bodo v njenih kreacijah sprehodili Michelle Shapa, igralka iz Švice, ki je zaigrala tudi v filmu režiserja Romana Polanskega, indijska igralka Neetasha Singh, Victoria Barbara, ameriška vplivnica, ki jo je med bolj vplivne razglasila tudi revija Vogue, ter manekenka Petra Němcová in njen mož Benjamin Larretche.

"Benjamin in Petra me vsako leto kontaktirata, ker želita imeti vsaj en moj 'look' na rdeči preprogi." Oba namreč podpirata trajnostno modo, etiko in pravično trgovino.

"Digitalni tisk na vodni osnovi na ekološki bombaž nekoliko izstopa na rdeči preprogi, ker imajo moški zelo stroga pravila. Benjamin se je tukaj odločil za zeleni suknjič v kombinaciji s Petrino obleko z usnjem iz oliv. Ni pravo usnje, ker se na rdeči preprogi ne pritiče, ampak je dejansko rastlinski material, ki ima učinek usnja," je opravi predstavila oblikovalka. Druga obleka, ki jo bo nosila Petra, je prav tako narejena iz usnja iz oliv, korzet pa je iz ekološkega bombaža.

Indijska igralka Neetasha Singh in ameriška vplivnica Victoria Barbara sta Matejine kreacije opazili na njenem Instagramu; Victoria je črno obleko iz evkaliptusove svile kar kupila, indijska zvezdnica pa si jo je sposodila. "Posebnost te obleke je, da sta krilo in pas izdelana iz ananasovega usnja."

Mateino kreacijo iz ekološkega bombaža iz zadnje kolekcije pa bo nosila švicarska igralka Michelle Shapa. Ker pred dogodki z zvezdniki nima pomerjanja, oblikovalka nikoli ne ve, ali bodo kreacijo dejansko oblekli. "Zato imam na zadnji strani obleke rada prevezovanje, da si same zregulirajo. Neke takšne trike uporabljaš, zato da predvidevaš, kaj vse se lahko zgodi. Veliko delam z umetno inteligenco, da si oni lahko predstavljajo, kako je obleka videti na rdeči preprogi."

Z zvezdniškimi strankami mere in vso ostalo komunikacijo Matea namreč ureja kar prek spleta. Tudi sama do konca ne ve, kako bodo kreacije, ki zahtevajo tudi po en mesec intenzivnega dela, videti. "Ko pa vidim dejansko na njih v kombinaciji z ličili, nakitom in vsem, si rečem, da se je splačalo malo potrpeti."