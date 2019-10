Slovenska glasbenika dahnila usodni DA na sanjskih Havajih

"Havaji so obema zelo všeč, zato sva se odločila, da si poročne zaobljube izmenjava prav na tem otoku," je za 24ur.com povedal Rok , ki nam je zaupal, da imata z Barbaro tam tudi prijatelja, ki sta ga spoznala, ker je oboževalec njune glasbene skupine. Hitro so spletli prijateljske vezi in prijatelj jima je skupaj s svojo ženo šel tudi za pričo.

"Malo treme pred obredom je zagotovo bilo prisotne (spontan smeh)," pove Rok, ki nam je zaupal, da so domači in prijatelji že nekaj časa spraševali, kdaj bo na vrsti poroka. In zdaj so jo dočakali. Ansambel Roka Žlindre je pred dnevi izdal polko z naslovom Kaj pa vidva?, ki govori ravno o paru, ki že več let živi na koruzi.