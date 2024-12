Slovenska himna na Poljskem zaključila svetovno prvenstvo plesalcev v jazzu in modernu

Da slovenski plesalci veljajo za svetovno plesno elito, dokazujejo mnogi Slovenci in Slovenke, ki v tujini tudi živijo in ustvarjajo, vsako leto znova pa tudi tisti, ki tekmujejo in posegajo po najvišjih mestih na svetovnih tekmovanjih. Po tem, ko se je v novembru v nemški Riesi še zadnjič odvilo svetovno prvenstvo v šov plesu, se je tokrat več sto plesalcev odpravilo v Kielce na Poljsko, kjer sta potekali IDO Svetovni prvenstvi v modernu in jazzu.

Na Poljskem sta se zaključili kar dve svetovni prvenstvi pod okriljem svetovne plesne zveze IDO, kjer je Slovenijo ponovno zastopalo veliko število odličnih plesalcev. Slovensko modern odpravo je vodil Matevž Česen, slovenski sodnici sta bili Žužana Bartha in Diana Drobnič Gorenc. Na svetovnem prvenstvu v kategoriji modernih plesov je slovenska himna zazvenela kar trikrat, saj sta na najvišjo stopničko stopili dve mali skupini in dvojec. Iz plesnega kluba Bolero sta se naslova svetovnih prvakov razveselila člana Maja Železnikar in Alex Istenič, ki v paru plešeta že nekaj let, med člani je na prvem mestu zaključila tudi skupina No Face, med mladinci pa skupina The Gossip iz Društva Kazina.

Na stopničke so stopili še solistka Zarja Čerkez (PK Bolero LJ – 3. mesto), mlajša mladinka Maksim Mali (PK Bolero LJ – 3. mesto), starejša mladinka Iva Senica (PK Bolero LJ – 3. mesto), članska formacija Don't Sell Your Body to the Night (PK Bolero Ljubljana – 3. mesto), mladinski formaciji The Fear (PK Bolero Ljubljana – 2. mesto) in Unless the Sea Is Safer Than the Land (PD TBA, Šentjur – 3. mesto), tretje mesto med mlajšimi mladinskimi dvojicami pa sta si priplesali tudi Tara Jug in Enja Mladenović (PD TBA, Šentjur).

Pričakovanja na svetovnem prvenstvu v kategoriji jazz so upravičili tudi reprezentanti pod vodstvom Klare Lainšček , saj so si za predpraznično darilo na IDO Svetovnem prvenstvu v jazzu 2024 priplesali kar tri prva mesta. Za najboljšo na svetu med solistkami so okronali Zarjo Čerkez (PK Bolero), zmage med mlajšimi mladinskimi dvojicami pa sta se razveselili Maka Miškovič in Kristina Genorio (PŠUK D Mimi).

