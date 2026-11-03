Domača scena
Slovenska ilustratorka ustvarila podobo za posebno izdajo Harryja Potterja
Ko ste brali Harryja Potterja, je vaša domišljija risala podobe junakov in čarobnih bitij iz skrivnostnega sveta Bradavičarke. Hana Stupica, pa je s svojimi ilustracijami dejansko okrasila posebno izdajo ene najbolj legendarnih knjižnih uspešnic vseh časov, ki prihaja na knjižne police. Kako je čarobni svet videti skozi njene oči?
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