Slovenska lepotica o tekmovanju za naziv Miss Earth 2018

Pred kratkim smo pisali o Danijeli Burjan, slovenski predstavnici na svetovnem izboru za Miss Earth 2018, ki je potekalo 4. novembra na Filipinih. Na tokratnem lepotnem tekmovanju je bil prvič v zgodovini svetovnih lepotnih izborov na Filipinih prisoten tudi nacionalni direktor iz Slovenije. Danijela nam je zaupala, kakšen je bil občutek, ko je spoznala, da bo prav ona predstavljala barve slovenske zastave na svetovnem lepotnem tekmovanju: ''Če bi mi pred mesecem dni dejali, da bom nosilka zgodovinske uvrstitve za Slovenijo na tekmovanju Miss Earth, bi vam odgovorila, da se šalite. Ampak danes lahko rečem, da sem ponosna in neizmerno hvaležna za podporo s strani moje ekipe in vseh, ki so me podpirali že od samega začetka ter tistim, ki so verjeli vame. Vem pa, da smo dokazali, da četudi smo majhna država, lahko damo in pokažemo ogromno.''

Za Danijelo je dober mesec dni vrtiljaka mešanih čustev. Pravi, da je preživela vse: od smeha, radosti, adrenalina, stresa, neprespanih ur in mnogo več. Ko je v prvem tednu oktobra zapuščala domačo Slovenijo, si še zdaleč ni predstavljala, kaj vse jo bo čakalo na Filipinih. O tem, kako je občutila spremembo okolja, je dejala: ''Največji šok zame je bila seveda sprememba okolja, hrana, ljudje in to je bilo tudi prvič, da sem bila sama tako daleč stran od doma. Kljub vsemu pa sem bila deležna toplega in nadvse domačega sprejema tako med kandidatke, ki so prišle s celotnega sveta kot med domačine. Prvi teden je bilo najhuje, saj to je bil čas prilagajanja, primerjanja z ostalimi puncami in navezovanja stikov. Kljub temu, da sem bila sama, sem vedela kaj je moja naloga, zakaj sem prišla in kaj moram narediti. Na tekmovanje sem odšla z namenom, da pokažem kaj in kdo je Slovenija. Ne bom tajila, da med tem časom nisem doživela težkih trenutkov in solz, saj smo včasih bila dekleta preprosto preutrujena od celodnevne vožnje, visokih pet in obiskov pri sponzorjih. Ampak bili so tudi čudoviti in neprecenljivi dogodki, ki mi bodo za vedno ostali v srcu.''