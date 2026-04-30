Maja Štamol Droljc razstavlja v Washingtonu: Obleka kot simbol miru

Namen razstave v Washingtonu je prikazati, kako moda skozi zgodovino in danes lahko služi kot orodje politične moči in hkrati kot sredstvo za spodbujanje miru in mednarodnih odnosov. Združuje kulture ter zgodbe skozi modo in predstavlja živahne in raznolike kolekcije oblek, vse od bolj tradicionalnih do modernejših, pri čemer vsak kos pripoveduje svojo edinstveno zgodbo, so sporočili s slovenskega veleposlaništva v Washingtonu, ki pri razstavi sodeluje.

Razstavo so pripravili v sodelovanju z veleposlaništvi več držav v Washingtonu in izvršno direktorico hiše predsednika Woodrowa Wilsona Elisabeth Karcher, ki je tudi kuratorka razstave. Svečane otvoritve v začetku tedna se je udeležila tudi danska princesa Marie.

Razstava oblačil iz različnih držav sveta poteka do 10. maja v Hiši Woodrowa Wilsona, v kateri je po odhodu iz Bele hiše nekdanji predsednika ZDA Wilson tudi živel.