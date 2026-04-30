Domača scena

Maja Štamol Droljc razstavlja v Washingtonu: Obleka kot simbol miru

Washington, 30. 04. 2026 12.01 pred 16 minutami 1 min branja 0

A. J. STA
Maja Štamol

Slovenska modna oblikovalka Maja Štamol Drolc na razstavi mode v diplomaciji z naslovom Fashioning power, fashioning peace predstavlja svojo unikatno obleko iz klekljanih zlatih cvetlic po vzoru idrijske čipke in sifona, ki je bila predstavljena tudi že na festivalu Idrijske čipke.

Namen razstave v Washingtonu je prikazati, kako moda skozi zgodovino in danes lahko služi kot orodje politične moči in hkrati kot sredstvo za spodbujanje miru in mednarodnih odnosov. Združuje kulture ter zgodbe skozi modo in predstavlja živahne in raznolike kolekcije oblek, vse od bolj tradicionalnih do modernejših, pri čemer vsak kos pripoveduje svojo edinstveno zgodbo, so sporočili s slovenskega veleposlaništva v Washingtonu, ki pri razstavi sodeluje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Razstavo so pripravili v sodelovanju z veleposlaništvi več držav v Washingtonu in izvršno direktorico hiše predsednika Woodrowa Wilsona Elisabeth Karcher, ki je tudi kuratorka razstave. Svečane otvoritve v začetku tedna se je udeležila tudi danska princesa Marie.

Razstava oblačil iz različnih držav sveta poteka do 10. maja v Hiši Woodrowa Wilsona, v kateri je po odhodu iz Bele hiše nekdanji predsednika ZDA Wilson tudi živel.

Začela se je sezona žara: Nasvete je z nami delila Sara Rutar

24ur.com Maja Štamol v ZDA predstavila obleki, ki ju je nosila Urška Bačovnik Janša
24ur.com Maja Štamol Droljc: Posebnost revije je bila, da so kreacije nosile žene diplomatov
24ur.com Oblikovalka in modna stilistka Tine Gaber Golob: Obleka izžareva klasiko
24ur.com Milla Jovovich bo z dražbo unikatne obleke zbirala denar za Ukrajino
24ur.com Melania Trump v plašču modne znamke, na katero prisega Meghan Markle
Zadovoljna.si Na Sarajevskem filmskem festivalu nosila obleko z močnim sporočilom
Zadovoljna.si Hrvaška estradnica navdušila v obleki, ki si jo želi vsaka
bibaleze
Portal
To otroka najhitreje nauči upravljanja z denarjem
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Preprosti prigrizki, ki navdušijo otroke
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
Nasveti fizioterapevtke za pravilen razvoj dojenčka
zadovoljna
Portal
Videti je bila kot prava egipčanska boginja sodobnega časa
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Dnevni horoskop: Raki ne skrivajo čustev, tehtnice morajo postaviti meje
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Znana Hrvatica izgubila 13 kilogramov
Po osmih letih razkrila, kaj jo je gnalo naprej
Po osmih letih razkrila, kaj jo je gnalo naprej
vizita
Portal
Zdravnik opozarja: Nevaren kožni simptom med pitjem alkohola, ki ga ne smete ignorirati
Bolečina ob pitju alkohola kot simptom Hodgkinovega limfoma
Bolečina ob pitju alkohola kot simptom Hodgkinovega limfoma
Kako pravilno izvesti sklece
Kako pravilno izvesti sklece
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
Pri higieni večina ljudi izbere napačno stvar
cekin
Portal
Primerjava stroškov: Je Hrvaška predraga za povprečnega turista?
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Brez kreditov do milijonov: Finančni recept legendarne pevke
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Pozabite na draga potovanja: Moldavija vas bo povsem očarala
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
moskisvet
Portal
Vsi so gledali isto stvar: žena nogometaša navdušila s postavo
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Zakaj se v starih stavbah počutimo nelagodno? Znanost razkriva razlog
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Iz enega soda nafte nastane več, kot si mislite – skoraj vse uporabljamo vsak dan
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
Najlepše obalno mesto na svetu: Nahaja se pri naših sosedih
dominvrt
Portal
Prvomajski kresovi: nevarna past za ježke in druge male živali
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Ta majhna žival lahko resno zastrupi vašega psa
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Čiščenje preprog: kako jo osvežiti in globinsko očistiti?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
okusno
Portal
7 idej za mini sladice, popolne za piknike in zabave
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Odlične jedi za popestritev prvomajskih praznikov
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Hiter zajtrk, ki poskrbi za energijo in stabilen krvni sladkor
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
voyo
Portal
Sovjetske kavbojke
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
