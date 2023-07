Slovenska modna oblikovalka v newyorškem Sohu s pop-up razstavo

"Ko sem se prijavila za rezidenco, sem najprej dobila na voljo oktober in sem načrtovala projekt dokumentarnega filma s fotografom Jakom Vinškom o projektih, ki sem jih že prej delala v New Yorku. Dogovorila sem se z osebami in prostori, kjer sem delovala in razstavljala, vendar sem potem dobila rezidenco za julij in sem morala spremeniti načrt," je za STA povedala Sanja Grcić .

"Dogovorila sem se za pop-up razstavo tu v trgovini Sohung Designs v Sohu, ki se je pred 15 leti nahajala v Lower East Sidu in se poznamo že več let. Želela sem predstaviti kreacije, ki jih delam z umetnicami – slikarko Tino Dobrajc, multimedijsko umetnico in fotografinjo Tanjo Lažetič in slikarko Mojco Senegačnik. Z njimi sem naredila različne kolekcije, ki predstavljajo žensko umetnost na oblačilih," je dejala.

Pri pop-up razstavah gre za uporabo dela trgovine ali galerije za začasno razstavo ali prodajo. "Včasih sem imela tu celotne prostore za mesec dni, sedaj je v malce manjšem obsegu, ampak gre za to, da New York spomnim, da še obstajam."

Sanja Grcić je doslej desetkrat razstavljala v New Yorku, v času pandemije pa je v Sloveniji skupaj z drugimi oblikovalkami predvsem šivala zaščitne maske za klinični center, domove za ostarele, gledališče in druge. "New York se je po pandemiji popolnoma spremenil. Prepočasi se prebuja v primerjavi z Evropo. Trgovine se zapirajo ob šestih, bari ob desetih, veliko objektov in predelov je propadlo, življenje se umika z ulice, predeli se spreminjajo v spalna naselja," je opisala.

Kljub temu se namerava v New York vrniti in med drugim izpeljati načrtovani projekt dokumentarnega filma z Vinškom. Povedala je še, da so ji ponudili sodelovanje v dveh trgovinah višjega cenovnega razreda v Sohu, kar prav tako namerava izpeljati.