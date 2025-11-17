Slovenska modna zgodba, ki že 70 let navdušuje Evropejke

Pred 70 leti se je v Posavju začela ena izmed najuspešnejših zgodb slovenske mode. Sevniško podjetje Lisca je v sedmih desetletjih iz majhne popravljalnice nogavic, zrasla v pravega modnega velikana, ki deluje v več kot 40 državah po svetu. V sedemdesetih so širši regiji predstavili prvi push-up modrček, v času razcveta počitniške kulture pa so srca žensk osvojile predvsem njihove prve kolekcije kopalk.

Zgodba Lisce se je začela leta 1955 v majhni delavnici v Sevnici. Takrat so bile le pogumne ideje, želja po ustvarjanju lepega in strast, ki je gnala prvih pet sodelavcev, z veliko mero domišljije, vztrajnosti in ljubezni do vsakega šiv, pa so začrtali pot, ki jo danes z občudovanjem imenujemo uspešna zgodba slovenske mode. S pridnimi rokami, ustvarjalnostjo in natančnostjo pri vsakem šivu so začeli pisati zgodbo, ki je za vedno spremenila svet ženskega perila.

Lisca FOTO: Arhiv podjetja Lisca icon-expand

Leta 1964 je podjetje prvič stopilo na tuje trge, najprej v Nemčijo, kmalu pa po vsej Evropi in širše. Pet let pozneje, v času razcveta počitniške kulture, pa je Lisca predstavila svojo prvo kolekcijo kopalk, ki je združila udobje in eleganco ter hitro osvojila srca tako domačih kot tujih kupcev. Devetdeseta so prinesla novo poglavje, ko se je Lisca usmerila v krepitev lastne identitete. Leta 1995 je pod eno močno blagovno znamko združila vse produktne linije in uvedla prenovljeno vizualno podobo, ki je blagovni znamki dala prepoznaven in močan pečat.

2025: 70 let kreativnosti in kakovosti

Sedemdeset let kasneje od prvih začetkov, Lisca ostaja sinonim za kakovost, udobje in zapeljivost. Perilo združuje vse, kar potrebuje sodobna ženska, ki živi svoje življenje: popolno prileganje, zanesljivo oporo, diskretnost in estetsko dovršenost. Od čipke do kristalčkov, od nežnih pentelj do prosojnih detajlov – vsak kos pripoveduje zgodbo o pozornosti, predanosti in ljubezni do oblikovanja. Ob 70-letnici Lisca s ponosom gleda nazaj na svojo tradicijo, hkrati pa pogumno zre naprej – z željo, da bo še naprej navdihovala, podpirala in razvajala ženske po vsem svetu.

Sodelovanje z znanimi obrazi

Liscini ambasadorji skozi leta so nekateri najbolj prepoznavni obrazi iz sveta mode, športa in zabavne industrije. Sodelovanje z vrhunskimi osebnostmi utrjuje podobo podjetja kot ikono elegance in sodobne ženske moči. Med ambasadorkami in ambasadorji so bile izjemne osebnosti iz sveta lepotnih tekmovanj, kot so: Saša Zajc, Miss Evrope 1969, Nataša Košir, Miss Jugoslavije 1968, Vanja Rupena, Miss Hrvaške 1996, Anita Dujić, Miss turizma sveta 2001, Iris Mulej, Miss Universe Slovenije 2002 in Miss Slovenije 2006, Sanja Grohar, Miss Slovenije 2005 in Femme Fatale 2006, Nataša Pinoza, Miss Universe 2006, Tjaša Kokalj, Miss Universe Slovenije 2007.

