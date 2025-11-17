Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronika Domača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Domača scena

Slovenska modna zgodba, ki že 70 let navdušuje Evropejke

Ljubljana, 17. 11. 2025 17.29 | Posodobljeno pred 28 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Alen Podlesnik , K.Z.
Komentarji
1

Pred 70 leti se je v Posavju začela ena izmed najuspešnejših zgodb slovenske mode. Sevniško podjetje Lisca je v sedmih desetletjih iz majhne popravljalnice nogavic, zrasla v pravega modnega velikana, ki deluje v več kot 40 državah po svetu. V sedemdesetih so širši regiji predstavili prvi push-up modrček, v času razcveta počitniške kulture pa so srca žensk osvojile predvsem njihove prve kolekcije kopalk.

Zgodba Lisce se je začela leta 1955 v majhni delavnici v Sevnici. Takrat so bile le pogumne ideje, želja po ustvarjanju lepega in strast, ki je gnala prvih pet sodelavcev, z veliko mero domišljije, vztrajnosti in ljubezni do vsakega šiv, pa so začrtali pot, ki jo danes z občudovanjem imenujemo uspešna zgodba slovenske mode. S pridnimi rokami, ustvarjalnostjo in natančnostjo pri vsakem šivu so začeli pisati zgodbo, ki je za vedno spremenila svet ženskega perila.

Lisca
Lisca FOTO: Arhiv podjetja Lisca

Leta 1964 je podjetje prvič stopilo na tuje trge, najprej v Nemčijo, kmalu pa po vsej Evropi in širše. Pet let pozneje, v času razcveta počitniške kulture, pa je Lisca predstavila svojo prvo kolekcijo kopalk, ki je združila udobje in eleganco ter hitro osvojila srca tako domačih kot tujih kupcev.

Devetdeseta so prinesla novo poglavje, ko se je Lisca usmerila v krepitev lastne identitete. Leta 1995 je pod eno močno blagovno znamko združila vse produktne linije in uvedla prenovljeno vizualno podobo, ki je blagovni znamki dala prepoznaven in močan pečat.

2025: 70 let kreativnosti in kakovosti

Sedemdeset let kasneje od prvih začetkov, Lisca ostaja sinonim za kakovost, udobje in zapeljivost. Perilo združuje vse, kar potrebuje sodobna ženska, ki živi svoje življenje: popolno prileganje, zanesljivo oporo, diskretnost in estetsko dovršenost. Od čipke do kristalčkov, od nežnih pentelj do prosojnih detajlov – vsak kos pripoveduje zgodbo o pozornosti, predanosti in ljubezni do oblikovanja.

Ob 70-letnici Lisca s ponosom gleda nazaj na svojo tradicijo, hkrati pa pogumno zre naprej – z željo, da bo še naprej navdihovala, podpirala in razvajala ženske po vsem svetu.

Sodelovanje z znanimi obrazi

Liscini ambasadorji skozi leta so nekateri najbolj prepoznavni obrazi iz sveta mode, športa in zabavne industrije. Sodelovanje z vrhunskimi osebnostmi utrjuje podobo podjetja kot ikono elegance in sodobne ženske moči. Med ambasadorkami in ambasadorji so bile izjemne osebnosti iz sveta lepotnih tekmovanj, kot so: Saša Zajc, Miss Evrope 1969, Nataša Košir, Miss Jugoslavije 1968, Vanja Rupena, Miss Hrvaške 1996, Anita Dujić, Miss turizma sveta 2001, Iris Mulej, Miss Universe Slovenije 2002 in Miss Slovenije 2006, Sanja Grohar, Miss Slovenije 2005 in Femme Fatale 2006, Nataša Pinoza, Miss Universe 2006, Tjaša Kokalj, Miss Universe Slovenije 2007. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med znanimi modeli, ki so sodelovale s podjetjem, so: Nina Gazibara, priznana manekenka v Jugoslaviji, Bernarda Marovt, Martina Kajfež, Nadiya Bychkova, manekenka in vrhunska plesalka in model Anamarija Goltes.

Liscino zgodbo so soustvarjali tudi športniki in glasbeniki, med katerimi so: Snežana Rodić Vukmirović, atletinja – skakalka v troskoku, Ana Bucik, alpska smučarka in Maša Medik, pevka.

lisca moda obletnica praznovanje
Naslednji članek

Senidah o varnosti na koncertih: Hidrirati se je treba, pokličite reševalce

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
17. 11. 2025 17.57
Glavno, da uk®on@©iji rabijo naših še 70 mrd...
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330